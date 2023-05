Årsaken til motstanden mot datasenteret er at de mener datasenteret på Myran utenfor Stokmarknes bruker for mye strøm i forhold til verdien det skaper for lokalsamfunnet.

I tillegg har det vært problematikk knyttet til støy fra anlegget.

Det var i fjor vår at dataanlegget dukket opp på en privat eiendom. Ikke lenge etter kom det klager fra en rekke naboer, som opplevde støyen fra dette anlegget som svært sjenerende.

I mer enn et år har et nesten samlet kommunestyre i Hadsel jobbet for å få fjernet datasenteret.

I dag har de en midlertidig tillatelse til å ha konteinere på den private tomta de har leid, med varighet på to år.

Utbyggeren søkte i januar om å få etablere et permanent datasenter på Myran. Det vil ikke politikerne i Hadsel ha noe av. Foto: Privat

I januar søkte imidlertid utbyggeren Handelsbygg Meløy Stokmarknes om å få oppføre et permanent datasenter på den samme eiendommen.

Kommunen svarte med annonsere at området bør reguleres på nytt.

Samtidig ble det varslet midlertidig forbud mot tiltak som er innenfor dagens reguleringsplan.

Fant smutthull

For at vedtaket skulle blir gjort på et best mulig grunnlag, hyret kommunestyret inn et advokatfirma som skulle se på det juridiske.

Advokatene ga tommelen opp for å legge ned midlertidig forbud mot datasenter i området, uten særlig risiko for erstatningsansvar.

Dette er hjemlet i paragraf 13–1 i plan- og bygningsloven. Men kun dersom paragrafen anvendes før en utbygging ert påbegynt.

I mer enn et år har et nesten samlet kommunestyre i Hadsel jobbet for å få fjernet datasenteret. Her ordfører Aina Johanne Nilsen. Foto: Marius Guttormsen / NRK

Dermed ble det forslaget til advokatfirmaet politikerne stemte over, opplyser kommunestyrerepresentant Torbjørn Moldestad (MDG) i Hadsel til NRK.

Med unntak av Senterpartiet har et nesten samstemt kommunestyre nå vedtatt et midlertidig forbud mot etablering.

Det var Bladet Vesterålen som omtalte det ferske vedtaket først.

– Det er vi veldig fornøyd med. Vedtaket vil gi kommunen tid til å revurdere situasjonen og hindre det de vi mener er uønsket utvikling, sier han.

Og legger til:

– Konteinerne vil forsvinne om et år uansett. Her er det snakk om å stoppe et permanent datasenter som vil være der for alltid. Så det er et veldig viktig vedtak, selv om det ikke fjerner konteinerne som står der i dag.

Forventer en klage

Moldestad sier han antar at motparten vil påklage beslutningen.

– Jeg blir veldig overrasket om de ikke gjør det. Det er et enkeltvedtak, så det vil de helt sikkert prøve på.

Advokatfirmaet Arntzen de Besche, som representerer utbyggeren Handelsbygg Meløy Stokmarknes sier til Bladet Vesterålen at det er vanskelig å se den saklige begrunnelsen for å skulle stanse Kryptovaults virksomhet på området.

De mener et midlertidig forbud mot ethvert tiltak i planområdet virker uforholdsmessig inngripende.

Stokmarknes datasenter er foreløpig etablert i konteinere. Etter flere runder med politisk behandling i Hadsel kommune, havner saken om det omdiskuterte datasenteret på bordet til Kommunal- og distriktsdepartementet. Foto: Carsten Lier / Stokmarknes Datasenter

Moldestad sier at all rettspraksis og juridisk teori sier at det er liten sjanse for at kommunen skal bli økonomisk erstatningsansvarlig.

– Det skal også være lav terskel for å bruke et slikt midlertidig forbud. Så jeg tror det holder seg, men saken er nok ikke avgjort, sier han.

Venter på avgjørelse i departementet

Hadsel-politikerne har ikke tenkt å nøye seg med å hindre en permanent etablering.

Den midlertidige tillatelsen for å sette opp konteinerne som allerede står der i dag, utløper om et år.

Men politikerne vil ha konteinerne bort før den tid.

Den saken har nå havnet på bordet til Kommunal- og distriktsdepartementet. Spørsmålet det står om er om datasentervirksomhet kan defineres som industri eller ikke.

– Dersom svaret fra departementet tilsier at datasenter ikke skal reguleres som industri, betyr det at kommunen kan fjerne konteinerne som står på Myran i dag. Det blir spennende å se hva de lander på til slutt.