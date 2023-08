Kronprinsen åpner den norske romhavnen på Andøya

Kronprins Haakon skal foreta den offisielle åpningen av den nye norske romhavnen på Andøya den 2. november 2023, melder Statsforvalteren i Nordland.

Den nye romhavnen på Andøya i Vesterålen skal løfte bæreraketter med små satellitter ut i bane rundt jorden.

Romhavnen vil i fremtiden blant annet være et viktig oppskytningssted for mange jordobservasjons- og havovervåkingssatellitter, og vil markere et skille i Norges muligheter til å bidra til blant annet miljøkampen.