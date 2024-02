– Politiet står i ei krevjande tid, skriv statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Sigve Bolstad (Sp) i ein e-post til NRK.

– Krigen i Ukraina førte med seg store, nye oppgåver med flyktningar og ein høgare trussel frå mellom anna spionasje. Samtidig påverkar prisveksten politibudsjetta, på same måte som han påverkar sjukehus, skular og økonomien til folk. Fleire politidistrikt låg derfor an til å gå inn i 2024 med minus på budsjetta, dette ville ført til krevjande kutt. I nysalderinga for 2023-budsjettet auka vi driftsbudsjettet til politiet med 734 millionar kroner for å dekke dette meirforbruket.

– I supplerande tildelingsbrev til politiet vart det gitt føringar om at midlane skal fordelast på ein slik måte at ingen av politidistrikta vil dra med seg eit meirforbruk til 2024.

– Eg meiner det er rett med tanke på dei ekstraordinære utfordringane politidistrikta hadde i 2023. Eg ønskjer ikkje at politidistrikta skal starta 2024 med kutt – det inneber på ingen måte eit brot på at det skal utvisast god budsjettdisiplin. Eg understrekar at det i same brevet at politiet skal planleggje verksemda slik at måla kan nåast innanfor løyvingsrammene, og at ein ikkje dreg på seg utgifter utan dekning i budsjetta.