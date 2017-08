Kritisk til oljevernsenter

Talsperson Rasmus Hansson for Miljøpartiet De Grønne beskylder Frp for å bruke det nye oljevernsenteret i Lofoten og Vesterålen, som en brekkstang for oljevirksomhet. – Ingen må bli lurt til å tro at senteret selges inn som noe miljømessig positivt for regionen, sier Hansson til NRK.