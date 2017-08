Kritisk til Listhaug

Fylkesleder i Nordland KrF, Per Pedersen, mener FrPs Sylvi Listhaug gjør det vanskelig å samarbeide med partiet. En ringerunde Aftenposten har gjort, viser at over halvparten av KrFs 19 fylkesledere mener Fremskrittspartiets invandringsfokus har gjort et samarbeid vanskeligere.