I går ble det kjent hva styret til Helse Nord mener er den beste løsningen for fremtidas sykehus på Helgeland.

Sør for Korgfjellet vil de ha et nytt sykehus i nærheten av Sandnessjøen. Dette blir «hovedsykehuset». Mo i Rana beholder sitt sykehus, men mister administrasjonen – som sammen med ledelse flyttes til Sandnessjøen.

I Rana er ordføreren lite begeistret. I Vefsn er man avventende positiv.

Men hvordan endte man egentlig opp med denne løsningen, har flere undret seg. I syv timer ble saken debattert for åpen mikrofon.

På slutten trakk styret seg tilbake og tok «pause» i vel 50 minutter. Da var styret tilsynelatende delt på midten mellom innstillinga til direktør Lars Vorland (to sykehus) og en løsning med ett sykehus på Helgeland.

Etter å ha diskutert saken for lukkede dører, kom styret tilbake. Og gikk enstemmig inn for et tredje alternativ: To sykehus på Helgeland – med hovedsykehus i Sandnessjøen.

Måten saken fikk sin konklusjon, har vakt til dels sterke reaksjoner i dag.

Helgelandssykehuset får ny struktur. Her fra Mosjøen. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Får kritikk

Blant andre fra politisk redaktør Skjalg Fjellheim i avisa Nordlys.

I en kommentar skriver han blant annet:

– Etter å ha belyst saken i et maratonmøte siden klokka halv ni, fikk man aldri vite hva slags drøftinger som skjedde på bakrommet, eller hva som var de reelle begrunnelsene bak et av de viktigste vedtakene i Helse Nords historie.

– På under en time var alt avgjort, uten at forslaget som til slutt ble vedtatt er konsekvensutredet av en eneste sjel. Det er kanskje en litt spesiell saksbehandling, skriver Fjellheim.

Politisk redaktør Skjalg Fjellheim i avisa Nordlys er én av dem som har engasjert seg i debatten rundt hvordan styret fattet vedtaket på. Foto: Philip A. Johannesborg

Fjellheim frykter man kan ende med to små og svake miljøer som ikke klarer å rekruttere fagfolk. Og en «destruktiv krangel» som utvikler seg til en «evig krig» på Helgeland.

Fjellheim er ikke alene om å reagere.

Tidligere sykehusdirektør Jan Erik Furunes ved Helgelandssykehuset, nå ansatt i Rana kommune, sier måten Helse Nord endte med å behandle denne saken er «sterkt beklagelig».

– Det var et benkeforslag på slutten av styremøtet. Uten at en slik endring av ledelse og administrasjon har blitt utredet eller drøftet med de ansatte, sier Furunes til NRK.

Tillitsvalgt Andreas Bergquist i Yngre Legers Forening synes det er «rart at avgjørelsen ble tatt på bakrommet».

– Jeg skulle likt å se de 50 minuttene som ble kalt kaffepause, og hvordan de landa slik de gjorde. Det lå lenge an til ett sykehus sør for Korgfjellet. Så går man en tur på bakrommet, og så er alle enige, sier Bergquist til NRK.

Uenig

Rana Blad påpeker hvordan styret gikk «rett på votering av de tre forslagene uten videre debatt for å tilkjennegi argumentasjonen for forslagene som ble lagt på bordet».

– I mitt hode høres dette ut som en lovstridig lukking, sier generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Arne Jensen, til avisa.

Avisas egen sjefredaktør sier i samme sak at hun vil klage saken inn til helsemyndighetene.

Styreleder Renate Larsen i Helse Nord er på sin side uenig i at de har gjort noe galt.

Avviser kritikken

Overfor NRK avviser hun at styret tok beslutninga i skjul.

Styreleder Renate Larsen i Helse Nord avviser kritikken. Foto: Bente H Johansen / NRK

– Vi sa ikke at vi skulle ha en kaffepause, men at vi skulle trekke oss tilbake. Det gjorde vi etter en lang diskusjon, der alt var debattert godt.

– Diskusjonene rundt alt det vi til slutt konkluderte med, var ført i styremøtet. Vi trakk oss kun tilbake for å formulere de forslagene som kom fra to av styremedlemmene.

– Hvorfor tror du det blir oppfattet som at dere bestemte dere «på bakrommet»?

– Det kan hende fordi vi var såpass lenge borte i en pause. Men dette hadde vært en lang og krevende dag. Vi hadde behov for å få formulert det vi skulle vedta.

Tror på god rekruttering

På spørsmål om styret her har vedtatt noe som strengt tatt ikke er utredet, sier Larsen at forslaget er svært likt det direktør Lars Vorland innstilte på.

– Bare at vi ville ha et hovedsykehus med ledelse i Sandnessjøen.

Hun tror strukturen som her er valgt, vil gi god rekruttering av fagfolk på Helgeland.

Rana-ordfører Geir Waage påpekte i går at konklusjonen er i strid med Helse Nords egne vedtekter, som ifølge han sier at hovedkontoret skal ligge i Mo i Rana.

– Et vedtak kan eierne gjøre om på. Det har ligget i kortene at vi kunne ende opp meg ett sykehus på annen lokalitet enn Mo i Rana. Det burde vært kjent at dette kunne bli et utfall, sier Larsen.