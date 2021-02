Kritiserer «falsk» CrossFit: – Som å lansere «Koka-kola»

Denne uka fortalte NRK om Camilla, som ble innlagt på sykehus med rabdomyolyse, muskelskader etter ei trening med øvelser inspirert av CrossFit.

Også to andre ble lagt inn på sykehus.

Stefan Revang har 10 års erfaring som utøver, både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Han har tidligere etablert og drevet et CrossFit-senter i Tromsø, og gjør nå det samme i Bodø.

Måten treningssenteret i Lofoten reklamerer for «Cråssfi» gjør at Revang reagerer.

– Jeg blir oppgitt. Vi står på hver eneste dag for å bryte ned stigmaet om at CrossFit ikke er for alle, eller at det er farlig. Saker som dette fyrer opp under denne mentaliteten, sier Revang og legger til:

– Cråssfi er ingenting. Det er som å lansere Coca-Cola med k istedenfor C.

Health Fitness har ikke stilt til intervju med NRK hverken i går eller i dag, men henviser til en uttalelse på Facebook. Der står det blant annet at treningssenteret ser svært alvorlig på hendelsen. De skriver også at «Vi ser i ettertid at navnet vi har valgt til disse timene kan være misvisende og har derfor byttet til funksjonell trening».

Et eksisterende produkt

Revang sier CrossFit i dag er en strengt regulert merkevare. Det skal i utgangspunktet skal være trygt, og skal navnet CrossFit brukes må dette godkjennes og lisens betales. Revang reagerer på at senteret, som ikke har lisens, reklamerte for det som tilsynelatende er svært likt CrossFit både i navn og metodikk.

CrossFit eller Functional Fitness Ekspandér faktaboks For å gi et godkjent CrossFit-tilbud, må senteret betale en årlig lisens på 3000 dollar til CrossFit Inc. Senteret må ha trenere som minimum har gjennomgått nivå 1-utdanning som CrossFit-instruktør.

Kurset varer i to dager (16 timer), man må bestå en eksamen og dette koster 1000 dollar per person.

Det finnes i dag over 15.000 CrossFit-sentre på verdensbasis. Akademiet for Personlig Trening (AFTP) gir kurstilbud på flere områder. For å få kompetanse til Functional Fitness, kreves ingen lisens.

Functional Fitness-instruktører kan gå et kurs på fire dager over to helger (44 timer) og bestå en eksamen. Dette koster 10.000 kroner.

– Hovedproblemet er at de som driver timene ikke nødvendigvis har den riktige kompetansen, sier Revang før han fortsetter:

– I mine øyne er det er ganske åpenbart hva dette treningssenteret har forsøkt å gjøre. De vil snike seg unna lisensen med et par bokstavendringer. I realiteten kopierer de et allerede eksisterende produkt og merkevare.

– Jeg skal ikke svare på hvor den grensen går, men de opererer i beste fall i en gråsone.

Økten er ikke problemet

De tre som ble syke hadde gjennomført en såkalt «Filthy Fifty». Dette er en kombinasjonen av ti forskjellige høyintensitet-bevegelser,

– I utgangspunktet er ikke økten problematisk, men den må differensieres for den enkelte. Det er et av grunnprinsippene i CrossFit. Jeg bruker å si det så enkelt som at moren min på 60 skal kunne trene sammen med en toppidrettsutøver, men da er det instruktørens ansvar å tilpasse økten til begge nivåene, forteller Revang.

– Men hvorfor er det mer vanlig med rabdomyolyse i CrossFit enn i andre idretter?

– Det er noe høyere forekomst av det enn i sporter som løping eller sykling. Det handler om den høyintensive treningen. Men det er viktig for meg å understreke at dette kan forekomme i andre idretter også, og det er ikke bare treningen som spiller inn. Søvn, mat og inntak av vann er andre faktorer som kan påvirke om du blir syk.

Kommuneoverlege Jan Håkon Juul i Vågan forklarer rabdomyolyse slik: En tilstand som oppstår når veldig mye muskulatur går i stykker samtidig. Er det farlig? – Ja, når det blir såpass mye som i disse tilfellene, er det potensielt veldig farlig for nyrene, sier Juul. Derfor oppstår det Rabdomyolyse kan komme av infeksjoner, hvis man får mye trykk på muskulaturen i for eksempel bilulykke, eller at en stor muskel mister oksygentilstrømmingen. Rabdomyolyse etter trening Rabdomyolyse kan komme etter trening slik som i dette tilfellet, hvis man presser seg langt utover det muskulaturen i kroppen er vant til og tåler.

Synet om at øktene må tilpasses støttes også av Cathrine Rollness som driver CrossFit Harstad.

– For dem som er nye, kjører vi enten 30 eller 25 repetisjoner på hver øvelse. I Svolvær har det vært totalt 500 repetisjoner på ei økt, noe som er ekstremt mye. Treningsprinsippet om belastning-tilpasning er kastet rett ut av vinduet når man velger å kjøre en slik økt for dem som deltar for første gang. Skal man rekke oppvarming, gjennomgang av teknikk og legge til rette for hver enkelt med hensyn til skalering og belastning, så vil man bruke mye tid på det.

Reagerer

Professor i markedsføring ved NHH, Helge Thorbjørnsen, reagerer også på likheten mellom «Cråssfi» og «Crossfit».

– Det har vært en rekke saker både i Norge og internasjonalt der noen forsøker å snylte på en allerede etablert og registrert merkevare. Da ser juristene på om det er sannsynlig at en gjennomsnittsforbruker potensielt kan forveksle de to merkene forteller han og legger til:

– Hvis CrossFit er beskyttet både internasjonalt og i Norge, så fremstår det som relativt sannsynlig at dette er snylting eller utnytting. Som om du skulle solgt en Rolex med -ks.

Thorbjørnsen understreker at det potensielt kan bli vanskelig å beskytte en merkevare som CrossFit over tid – da det til slutt kan bli en generisk betegnelse på en treningsform.

– Terskelen for dette er imidlertid høy, og jeg tror ikke CrossFit er kommet så langt ennå.

– Hvordan avgjør en jurist om det er tilfellet at det er sannsynlig at kundene ikke ser forskjell på de to produktene?

– En jurist vil se på totaliteten. Hvis du både kopierer navnet, eller etterligner navnet, og du etterligner metodikken, så fremstår det fort som et eksempel på at du bryter rettighetene til en merkevare som allerede er etablert og beskyttet.

NRK får også bekreftet at navneforvirringen har spredt seg til kundene. En av dem som deltok i den aktuelle timen trodde det var CrossFit som var opplegget.

–Det er veldig bra, og helt rett at de skifter navn på tilbudet nå, sier denne personen. Det er jo tydeligvis «cråssfi» vi har vært på og ikke «CrossFit»