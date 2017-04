– Grunnen til at vi har skrevet rapporten er at vi ønsker å se på forbedringer i sjøredningstjenesten. Vi håper at det kan komme noe positivt ut av denne tragiske hendelsen og at vi kan trekke lærdom av det som skjedde. Vi er ikke ute etter at noen skal straffes, heller ikke noen form for erstatning. Det er et ikke-tema for oss, sier Tom Ragnar Pedersen.

Han er faren til Håvard Vikedal Pedersen (19) og svigersønnen til Aage Vikedal (68).

Den 6. april 2015 er de to på vinterfiske utenfor Røst, men etter at å satt kursen mot land oppdager Håvard at båten begynner å synke. Han roper på bestefaren, som er nede på lugaren for å hente redningsutstyr. Plutselig tipper båten rundt.

Håvard kom seg med et nødskrik ut av styrhuset da båten kantret. Han fikk klatret rundt styrhuset og fram på baugen av båten. Aage kom seg ikke ut av lugaren og ble dermed innestengt i båten.

En båt i området får varslet om forliset og Bodø Radio kaller opp redningsskøyta «Skomvær III». Imens klamrer Håvard seg til baugen og tar ikke imot tilbudet fra en juksafisker i nærheten om å komme over i den andre båten. Håvard kommuniserer med bestefaren ved å banke på skroget, som også svarer.

Hovedredningssentralen (HRS) blir fort koblet inn. Via Bodø Radio blir det sendt ut hvilken prioritering som skal foretas. Pri 1 er å «berge gutten». Dernest ble det gitt beskjed om å få satt flere tau på båten, skriver Pedersen i rapporten: Gutten skulle berges først og båten skulle deretter sikres med tamper, i den åpenbare hensikt å holde båten flytende, slik at den andre personen kunne berges.

AKSJON: Redningsskøyta, redningshelikopter og flere titalls fiskebåter deltok i redningsaksjonen. Bildet er tatt like etter at havaristen sank. Foto: 330-skvadronen

Redningsskøyta følger ikke planen

Men da redningsskøyta kommer til havaristedet, følges ikke prioriteringen gitt av HRS.

I stedet for å berge 19-åringen startet redningsskøyta slep av «Stortinn Jr». Det ble heller ikke satt ekstra tau på båten.

Håvard redder seg ombord i en annen båt etter at han får kastet en livbøye fra en av de omkringliggende båtene. Dette skjer ikke helt uten dramatikk. Håvard blir slept i relativt stor fart mens han prøver å holde seg fast i bøya. Flere ganger er han under vann, men blir til slutt tatt ombord i en av fiskebåtene.

– Det var bare en tilfeldighet at det ikke gikk to liv den dagen, sier Pedersen.

Redningsaksjonen ender med at «Stortinn Jr» synker til om lag. 90 meters dyp med 68 år gamle Aage Vikedal om bord.

– En fatal feilvurdering

Her er fartøyet «Seabed Worker» igang med å heve sjarken «Stortinn jr.» som gikk ned utenfor Røst 6. april 2015. Foto: Robin Are Karlsen

Vurderingen de som pårørende har gjort i rapporten har bakgrunn i vitneavhørene, lydlogg, obduksjonsrapport og andre relevante dokumenter i saken. Derfor mener de at redningsskøyta ikke fulgte HRS sine prioriteringer under redningsaksjonen.

– Vi mener mannskapet på redningsskøyta gjorde en fatal feil. De fulgte ingen av prioriteringene fra HRS. De berget ikke gutten, han ble berget av en annen båt. De satte ikke mer tau på båten og startet slep av en synkende båt. Resultatet ble at slepet slet seg og båten gikk ned med en mann om bord, sier Pedersen.

Havarikommisjonen frikjenner Redningsselskapet

Havarikommisjonen har i sin rapport etter forliset, også vurdert redningsaksjonen. De har konsentrert seg om to ting – slepet av havaristen framfor å holde den flytende og at dykker ikke ble sendt ned til havaristen.

Konklusjonen er at mannskapet på redningsskøyta gjorde det de kunne for å redde personen som var innesperret i lugaren.

Redningsselskapet:

Vi har møtt de pårørende en gang, og møter dem gjerne en gang til dersom de har flere spørsmål, sier Ronny Jåsund-Pedersen. Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Den aktuelle skipperen ikke er ifølge Redningsselskapet ikke tilgjengelig for kommentar, men sjef for operasjon og beredskap Ronny Jåsund-Pedersen har lest rapporten fra de pårørende.

– Vi forholder oss til rapporten fra Havarikommisjonen. Der konkluderer man at redningsskøyta gjorde det de kunne under de rådende forhold på stedet. Vi forstår imidlertid at de pårørende kanskje ønsker flere svar.

Redningsselskapet mener de har en god nok redningsfaglig spesialkompetanse.

– Redningsskøytene gjennomfører 7.500 oppdrag i året.Vi har vår egen sjøredningsskole hvor vi kurser våre mannskaper i forhold til det redningstekniske fagfeltet. Vi har en kontinuerlig evaluering av våre sikkerhets- og styringssystemer. Gjennom aksjonene våre høster vi erfaringer som implementeres fortløpende, sier Jåsund-Pedersen.

– Er det noe som helst i denne rapporten som Redningsselskapet bør følge opp?

– Vi har stor medfølelse for lokalsamfunnet på Røst. Det er vondt når menneskeliv går tapt på sjøen, og en familie og et lokalsamfunn mister noen av sine, sier Jåsund-Pedersen.

– Får aldri svar

Tom Ragnar Pedersen på Røst får aldri svar på om svigerfaren kunne ha vært reddet.

– Men vi ser det som sannsynlig at dersom en annen framgangsmåte var valgt, kunne redningsaksjonen fått et annet utfall, sier han til NRK.