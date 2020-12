Ett år etter at 20 år gamle Kristoffer Lindstrøm Westerfjell fra Namsskogan døde i en arbeidsulykke på Nordlandsbanen, er Statens Havarikommisjon ferdig med ulykkesrapporten.

Lørdag 7. januar 2019 satt 20-åringen i en gravemaskin som drev vedlikeholdsarbeid på skinnegangen idet et godstog kjørte rett inn i gravemaskinen.

Havarikommisjonen konkluderer med at det ikke er funnet en tydelig og avgjørende faktor som førte til ulykken.

Undersøkelsen har imidlertid avdekket flere sikkerhetsproblemer som kan ha medvirket til at ulykken kunne skje.

Arbeidsdagen startet med et rutinemessig driftsmøte.

Men ifølge Havarikommisjonens rapport ble det ikke utført en såkalt «sikker jobb»-analyse i forkant av den forestående arbeidsøkten.

Et av redskapene som blir brukt for planlegge arbeidet på skinnegangen, er rutetabellen for togtrafikken. I rapporten kommer det fram at vakten som hadde overoppsyn med sikkeheten denne dagen, hadde brukt tabellen for fredag – det vil si dagen før.

Togtrafikken er ulik på hverdager og lørdager i området. Lørdag passerer flere tog enn på ukedagene.

Erklært død på stedet

Ulykken skjedde ved Storforshei mellom Mo i Rana og Ørtfjell på Nordlandsbanen. Et arbeidslag på tre personer utførte vedlikeholdsarbeid på skinnegangen for Bane Nor da en godstog på vei nordover kolliderte med ravemaskin som Westerfjell satt i.

Det ble gitt livreddende førstehjelp på stedet, men den unge mannen ble erklært død av lege på stedet, ifølge politiet.

«Dagen etter bekreftet Namsskogan kommunen i samråd med familien navnet på den omkomne. Kommunen skrev blant annet dette på sine Facebook-sider:

Familien har opplevd alle familiers mareritt og er i bunnløs sorg. Dette er så uendelig trist, det er brutalt og så meningsløst. I et lite lokalsamfunn som Namsskogan er vi alle tungt berørte, og nå har vi fullt fokus om å være sammen og ta vare på hverandre.»

Stian Brekkvassmo (Ap) fortalte til NRK at kommunen var dypt preget av hendelsen.

– Det var jo ett av våre fremtidshåp, utvilsomt. Det er uendelig trist. I et lite lokalsamfunn berører dette alle, sier han til NRK.

Avdekket sikkerhetshull

Havarikommisjonen startet umiddelbart med sine undersøkelser med mål om å avdekke hvordan ulykken kunne skje.

Ifølge Havarikommisjonens rapport skal Bane Nor har sikkerhetsvakter som skal påse at sporet er klart for tog idet dette skal passere. Et arbeidslag skal varsles om at det kommer tog.

I tidsrommet før ulykken skjedde forlot sikkerhetsvakten området. I området hvor vakten befant seg var det en skjæring, slik at vedkommende ikke hadde oversikt over arbeidsstedet.

Ulykken skjedde ved Storforshei mellom Mo i Rana og Ørtfjell på Nordlandsbanen. Foto: SHK

Han hadde derfor ikke mulighet til å gripe inn tidligere i det gravemaskinen kjørte ut på sporet, eller varslet om at tog var på vei til å passere arbeidsstedet, konkluderer rapporten.

Havarikommisjonen har også avdekket manglende bruk av såkalt sikker jobb-analyse, som skal vurdere risiko for uhell og ulykker.

Dette har også blitt avdekket ved tidligere undersøkelser.

Kommer med råd til forbedring

Statens havarikommisjon fremmer to sikkerhetstilrådinger i undersøkelsen.

Statens havarikommisjon tilrår Statens jernbanetilsyn å be Bane Nor kartlegge hvorvidt det har utviklet seg en uheldig praksis med bruk av alternative informasjonskilder for planlegging av arbeid i spor.

Statens havarikommisjon tilrår også Statens jernbanetilsyn å be Bane Nor utrede tiltak og rutiner som kan synliggjøre for et arbeidslag hvilke situasjoner i jernbanesporet de bør være oppmerksomme på.

Dette synet møtte Bane Nor og havarikommisjonen da de ankom Storforshei etter ulykken. Foto: Bane NOR