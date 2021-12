– Vi kunne ha reist tur-retur Thailand på denne tiden, det er kanskje det vi må gjøre neste gang, sier Kristin Vivoll.

Til vanlig bor mor og datter i Oslo, men feiret jul med svigerfamilien i Stockholm.

Derfra skulle de nordover for å feire nordnorsk jul hjemme hos foreldrene hennes i Harstad.

– Hva skal jeg si?! To lokomotivhavari, og en fører som kjører på rødt. «I'm not impressed», sier hun.

Reisen skulle gå med nattog gjennom Nord-Sverige til Narvik.

Men turen med Vy gikk slett ikke på skinner.

Reisen startet i Stockholm Gjennom natten skulle de nordover til Narvik Men like sør for Jörn brøt toget sammen Etter å ha byttet tog hentet de mat i sentrum

Trøbbel, trøbbel, trøbbel

Det var 400 passasjerer om bord som skulle til ulike byer og steder i Nord-Sverige og over grensa til Norge.

Passasjerer som venter på tog. Foto: Privat

– Vi stod midt i skogen. Folk begynte å hamstre mat i restaurantvogna, så de var fri for mat allerede i 10-tida i går, sier Kristin Vivoll til NRK.

Alt som var igjen var litt knekkebrød, potetgull og svensk godis.

– Så kom det en forsyning med bagetter og drikke, men det rakk bare til 300, og kanskje ikke det en gang. Noen tok fire, åtte og ti bagetter. Så vi var mange som ikke fikk mat da heller, forteller Kristin.

Ikke helt forsynte fortsatte uansett toget ferden videre mot Boden.

Men bare minutter senere ble det ny stans.

Etter første havari dro de videre fra Jörn Bare minutter senere ble det nytt havari Et nytt lokomotiv måtte hentes før ferden kunne fortsette

– Vi ventet 2–3 timer på at det skulle komme et nytt lokomotiv. Da det endelig kom kunne vi fortsette mot Boden der vi skulle få buss for tog, sier Kristin.

Men problemene var ikke over.

Togturen gjennom Sverige ble lengre enn lang. Foto: Privat

Lokfører kjørte på rødt

For bare minutter etter at toget igjen hadde startet opp turen mot Boden ble det stans.

– De beklaget for tredje gang, og sa de måtte bytte lokfører, sier Kristin.

Ifølge Aftonbladet skal lokføreren ha kjørt mot et stoppsignal.

Etter mer venting ble det til slutt avmarsj mot Boden, og da toget endelig kom frem skulle Vy fikse buss for tog.

Men det var ikke nok busser til alle passasjerene.

– Det var vi som skulle til de destinasjonene lengst vekk som ble stående igjen til slutt. Jeg talte rundt 40–45 stykker, sier hun.

I stasjonshallen stod passasjerene tett i tett. De siste bussene kjørte, og igjen stod rundt 40 personer. Foto: Privat

Hun forteller at det var rundt 20 kuldegrader i området, og kun tillatt med åtte personer inne i ventehallen i stasjonsbygningen.

De fikk beskjed om at kundeservicen til Vy stengte klokken 1800, og at de kunne ringe neste morgen. Etter et døgn med lite søvn, lite mat og drikke bestemte Kristin seg for å ta inn på hotell med datteren.

Vy beklager forsinkelsen. De sier det var mange uheldige hendelser som inntraff på samme tid, som førte til den store forsinkelsen.

– Vi hadde busser til Gällivarre, Narvik også videre. Men det er ganske lang distanse å kjøre, og bussjåførene må ha sin hviletid. Noen tilbrakte natten i Kiruna, så fortsatte de turen i dag til Narvik, så var det noen passasjerer som tilbrakte natten i Boden og tok toget i dag tidlig, sier Stefan Linder, som er virksomhetsleder for Vys nattog.

Kritiserer Vy for dårlig informasjon

Kristin Vivoll roser de som jobbet på toget, som forsøkte å gjøre det beste ut av situasjonen. Men er kritisk til Vy.

Det ble en strabasiøs tur. Foto: Privat

– De må kunne lære av flybransjen. De må kunne sende e-post eller SMS, eller ha en person på plass, det var folk plass den første tiden, men de måtte vel videre.

Men Linder i Vy mener at de har gjort dette.

– Vi sendte ut meldinger på SMS, på vår nettside og selvsagt til vårt personell på togene.

– Men det var en lang forsinkelse. Ingen visste hvor lang tid det kom til å ta. Så jeg kan forstå frustrasjonen, sier Linder.

Endelig hjemme

For Kristin Vivoll og datteren ble løsningen å bestille nye billetter, etter å ha ventet på svar fra kundeservice hos Vy i to timer.

Etter å ha vært på reise i omtrent to døgn kan de endelig puste lettet ut.

Rundt 13.30 i dag ankom de Narvik.

– Det blir veldig fint å komme frem, og få den juleferien som allerede var kort, vi er ikke langsint og grinete nå, nå er vi på tur, sier hun.