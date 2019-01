Kriseledelsen samles i Lofoten: Minst 100 er fremdeles evakuerte

Kriseledelsen i Vestvågøy kommune samlet seg i morgentimene i dag, for å ta en gjennomgang av status. Like før klokken åtte møtte de geologene som nå skal undersøke rasfaren i Vestvågøy og Flakstad, og gi råd om når evakuerte innbyggere kan flytte hjem igjen.

Det har vært et voldsomt snøvær i Lofoten de siste dagene, og tirsdag morgen får NRK opplyst at mellom 100 og 120 husstander er evakuerte i Vestvågøy og Flakstad.

Politiet sliter med å komme fram til alle som skal evakueres.

De drar på befaring i fjellene i Vestvågøy og Flakstad, sammen med noen fra Statens vegvesen, så snart det blir lyst. Da har de også med seg utstyr for å skyte ned fjellpartier, slik at geologene får mer kjennskap til hvor truende snøen er.

Vil ta to til tre dager

Informasjonssjef i Vestvågøy kommune Rune Andreassen sier at det brøytes kontinuerlig, men at det kan oppleves ekkelt å ferdes i visse områder.

– Det er smalt, og flere steder er man nødt til å gå i veibanen. Skolen har oppfordret foreldre til å snakke med barna sine. Man kan oppleve å bli fanga mellom veibanen og brøytekantene.

Selv om det brøytes kontinuerlig, er det for farlig for brøytemannskapene og ferdes i de mest rasutsatte områdene. Andreassen sier det vil ta to til tre dager før de vil klare å opprette en slags normaltilstand.

Infrastrukturen fremdeles slått ut

Andreassen forteller om en formidabel innsats fra alle kanter.

– Mange har måttet vasse i dyp snø for å nå fram til sine, men med stor innsats fra Hjemmetjenesten har dette gått veldig bra. Folk bor spredt, og infrastrukturen er til dels slått ut, fremdeles. Det er ikke blitt brøytet på grunn av kapasiteten, sier han.