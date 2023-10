Kaller endringene i politiet for idioti

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Politiet må kutte kraftig flere steder i Norge. Samtidig har regjeringen valgt å gjenåpne flere politikontorer i distriktet, deriblant i Steigen i Nordland.

Politiet selv sier at de ikke har behov for å gjenåpne en over halvparten av disse kontorene. De mener ressursene kunne vært brukt helt andre steder.

Marina Sørgård, leder for Politiets fellesforbund i Nordland, kaller hele prosessen for idiotisk. Hun mener at politikerne tar avgjørelser uten å høre på politiets behov.

Hun er frykter også for at kuttene sm nå gjøres vil få konsekvenser for den jobben politiet skal gjøre.

– Vi synes det hele er idiotisk, sier Marina Sørgård, leder for Politiets Fellesforbund i Nordland.

Men tidligere i år kom regjeringen med noe de mente var en gladnyhet: De skal gjenåpne ni politikontorer som var nedlagt. Et av dem i Steigen, i regionen Nord-Salten i Nordland.

Men politiet sier at de ikke ønsker et nytt tjenestested på flere av stedene regjeringen vil gjenåpne.

NRK har spurt politiet på de ni aktuelle stedene hva de syns om at disse tjenestestedene skal gjenopprettes. De har svart følgende: Engerdal: Ønsket ikke nytt kontor

Meråker: Ønsket ikke nytt kontor og mener det er mot politifaglige råd

Steigen: Ønsket ikke nytt kontor

Sandefjord og Sigdal: Mot politifaglige råd

Salangen: Ønsket ikke nytt kontor

Oslo: Positive til nytt kontor på Mortensrud

Hvaler: Positive til nytt kontor

Stranda: Positive til nytt kontor i Geiranger

Også det gjelder Steigen.

– Det er merkelig at de åpner et kontor uten at det er i samsvar med hva politiet i Nordland har behov for, sier Sørgård.

For mens politiet har jobbet for å bemanne de fem stillingene i Steigen, har de flere andre utfordringer.

– Sliter på politiet

– Akkurat nå er norsk politi i en krise, sier Sørgård.

Politiet mener selv de har behov for 1.600 nye politibetjenter for å nå regjeringens krav til bemanning. Samtidig står over halvparten av nyutdannede politifolk uten jobb.

Likevel ser det ut til at politiet i Nordland, som mange andre politidistrikt, er nødt til å nedbemanne kraftig.

I løpet av 2023 og 2024 snakker de om å kutte opp mot 50 årsverk i Nordland.

– Og det skjer mens vi er i en bemanningssituasjon som allerede sliter på de ansatte, sier Marina Sørgård.

Ifølge henne er politiet allerede på en minimumsbemanning flere steder.

– Det fører til at straffesaker kanskje ikke blir etterforsket godt nok. Og det vil ta lengre tid å rykke ut. Da er det interessant at regjeringen vil verne et kontor hvor vi egentlig ikke har store behov, samtidig som vi må nedbemanne alle andre steder, sier hun.

Da nyheten om at regjeringen ville gjenåpne politikontoret i Steigen, var politimester Heidi Kløkstad i Nordland politidistrikt tydelig på nettopp det:

Det er ikke i Steigen politiet har størst behov for flere folk.

I hele fjor mottok politiet i Nordland 56 anmeldelser i Steigen.

– Vi står overfor mye mer kriminalitet i det digitale rom nå enn tidligere. Der burde vi vært mye mer til stede. Det er ikke sikkert fem nye stillinger i Steigen hjelper på det feltet, sa Kløkstad til NRK.

Og det er mer med denne saken som får Marina Sørgård til å stusse.

Midlertidige løsninger

Robin Johnsen er geografisk driftsenhetsleder for politiet i Salten. Det er han som er ansvarlig for å få på plass de nye betjentene i Steigen.

– Det hele har vært en hektisk prosess med korte tidsfrister, sier han.

Egentlig skulle alt være på klart til 1. oktober. De fem stillingene er nå besatt. Men selve organiseringen er ikke avklart ennå.

Politiet har nettopp bygd et helt nytt kontor i Innhavet, i Hamarøy kommune. Nå skal de bemanne opp et kontor i nabokommunen Steigen, der de ikke har egnede lokaler. For øyeblikket har politiet bare fått låne to kontorer i kommunesenteret. Så hovedbasen for de fem politibetjentene vil inntil videre være i Innhavet, blant annet fordi de ikke har mulighet til å lagre utstyr og lignende i Steigen.

– Når de får sitt faste arbeidssted i Steigen avhenger av hvor fort vi kan få på plass egnede lokaler, sier Johnsen.

Ifølge han står politiet i Nordland i en slags spagat.

– Hver stilling som fjernes får konsekvenser i form av at vi må gjøre noe mindre eller med lavere kvalitet. Samtidig bemanner vi opp i Steigen, som eneste sted i Nordland, sier han.

– Blir Nord-Salten fredet i denne prosessen?

– Hvor vi skal fjerne stillinger er ikke bestemt ennå. Men i Steigen skal vi ansette fem nye folk, og de er utenom de andre kuttene.

Marina Sørgård i Politiets Fellesforbund frykter at de til syvende og sist ikke kommer til å bli flere politifolk i Nord-Salten.

– Det hele er galskap og ganske ulogisk. Selv om vi bemanner opp i Steigen, blir vi neppe flere i den regionen på grunn av kuttene. Jeg tror vi ender opp med å bare flytte folk fra et kontor til et annet, sier hun.

Justisdepartementet har ikke svart på NRKs spørsmål i forbindelse med denne saken.