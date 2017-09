Forfatter Frode Granhus død: – Et stort tap for krimsjangeren

Frode Granhus døde brått i sitt hjem fredag morgen, bare 52 år gammel, melder forlaget Vigmostad & Bjørke i en pressemelding.

– Våre tanker og dypeste medfølelse går til Frodes samboer, barn og øvrige familie. Dette er ufattelig trist og et stort tap for alle oss som kjente ham og hadde gleden av å jobbe med ham.

– Frode var en fantastisk forfatter med et stort publikum. Bøkene hans er blant Norges mest leste innen krimsjangeren, sier forlagssjef Elizabeth Sellevold.

Debuterte i 2003

Frode Granhus ble 52 år gammel. Foto: Kjell Ove Storvik

Frode Granhus debuterte med den kritikerroste krimromanen Hevneren i 2003. I 2006 kom Be en bønn for Sikas før han i 2010 fikk sitt gjennombrudd med Malstrømmen, som har fått strålende anmeldelser her hjemme og er solgt til ni land.

Senere er det kommet ytterligere fire romaner – to av dem er nominert til Bokhandlerprisen, en til Rivertonprisen og en til Brageprisen. Den femte boken i serien om politietterforsker Rino Carlsen, Forliset, ble utgitt tidligere i år.

Den sjette skulle etter planen ut neste høst. Frode Granhus jobbet som rådgiver i NAV og bodde på Leknes i Lofoten med samboeren og datteren deres.

Et stort tap

Kulturjournalist og forfatter Bjørn Tore Pedersen. Foto: Markus Thonhaugen / NRK

Forfatter og kulturjournalist Bjørn Tore Pedersen i NRK har hatt gleden av å møte Granhus ved flere anledninger.

– Det er ikke bare et stort tap for krimsjangeren, men også for litteraturen er dette forferdelig trist, sier Pedersen.

Handlingene i bøkene var lagt til Lofoten, og han derfor ble kjent for «Lofotkrim». En sjanger han ifølge Pedersen var ganske alene om.

– Han hadde en lavmælt og veldig intelligent måte å skrive på. Han skapte en spenning som gjorde at bøkene var vanskelig å legge fra seg.

– Trist

I samtaler med krimforfatteren fikk Pedersen vite at Granhus hadde opplevd å få tilbakemeldinger fra folk i nærmiljøet, som hadde kjent seg igjen i karakterene som ble skildret i bøkene.

– Han fikk altså erfare at det ikke var så langt fra hans egen fantasi til virkelighetens verden, sier Pedersen med et smil.

– Hvordan vil du beskrive han?

– Han var veldig omgjengelig og samtidig litt beskjeden. Ikke den som tok i bruk de store ordene og snakket høyt om seg selv.

– Hans bortgang kom uventet, og er forferdelig trist, gjentar Pedersen.