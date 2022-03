– Jeg vil kategorisere situasjonen som alvorlig. Nesten surrealistisk. Vi trodde at konvensjonell krig ikke var mulig i Europa, men nå ser vi at det er kommet opp igjen som et reelt alternativ. Det vi ser i Ukraina vil prege Europa i mange år, sier generalløytnant Yngve Odlo.

Han er sjef for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH). Etter at Russland invaderte Ukraina i slutten av februar har de fått mer å gjøre.

– Blant annet har vi fått flere å forholde oss til. Vanligvis er vi en nasjonal operasjon, men nå koordinerer og synkroniserer vi vår aktivitet med Nato i større grad, sier Odlo.

Krigen i Ukraina skaper uro og frykt for krig også her i Norge.

Regjeringen bestemte i slutten av februar at de skal sende våpen til Ukraina. Forskere er uenige om hvor vidt Norge da er kategorisert som «medkrigere», og at Russland dermed kan angripe oss.

Unge nordmenn som skal i førstegangstjenesten er bekymret. Og torsdag inviterte regjeringen til en egen pressekonferanse for barn, der krigen var tema.

Yngve Odlo frykter derimot ikke angrep mot Norge.

– Det vi ser av militær aktivitet i våre nærområder tolker vi ikke som trusler. Det er normal aktivitet. Russerne i vårt område er flinke til å kommunisere, og vi har gått bilde av hva de gjør, sier Odlo, som har full forståelse for at situasjonen i Ukraina kan virke skremmende.

– Hva må til for at du skal bli bekymret, da?

– Da må vi se en annen aktivitet på andre siden av grensa. Jeg sover godt om natta, og føler meg trygg på det bildet vi ser og hvordan vi tolker det. Begynner jeg å sove dårlig, skal jeg si fra.

Statsviter og politisk kommentator Asle Toje ser ikke like lyst på situasjonen.

ÅPNE KANALER: Yngve Odlo i FOH har jevnlig dialog med sine russiske kolleger. Her fra en samtale i januar. Foto: Forsvaret

Toje er tidligere forskningsdirektør ved Det Norske Nobelinstitutt og var nylig med i podkasten Wolfgang Wee Uncut, der han pratet om krigen i Ukraina.

– Jeg har gode nerver når det gjelder utenrikspolitikk. Det skal mye til for å frata meg nattesøvnen, men jeg er litt urolig nå, sier Toje.

Han understreker at også han tror at risikoen for krig i Norge er svært liten.

– Men den er mye større nå enn den var for noen uker siden. Faren er dersom Russland bruker atomvåpen i Ukraina. Det vil skape en utenriks- og sikkerhetspolitisk krise som vil berøre Norge ved at Nato blir nødt til å reagere, sier han.

Frykter presset Putin kan gjøre noe dumt

Det er kjent at russerne har økt atomberedskapen sin. Også det skaper frykt. Norske apotek har gått tomme for jod-tabletter.

Yngve Odlo mener russernes trusler om atomvåpen ikke er reelle.

– Ser ikke på det som en trussel per nå. Jeg forholder meg til fakta. Ut fra det jeg ser er det ingenting som tyder på at de vil bruke atomvåpen i våre områder. Tidligere har det vært et avskrekkingsmiddel, det er det fortsatt, sier han.

Asle Toje frykter derimot at en presset Putin kan gå til slike drastiske steg.

– Folk opptrer mer risikabelt i situasjoner der du tror de vil tape stort dersom de ikke gjør noe. Det en psykologisk mekanisme som får deg til å gjøre ting som kan føre til enda større tap, sier han.

Ifølge Toje merker russerne allerede effekten av sanksjonene som innført mot dem. Dette setter Putin i en presset situasjon, mener statsviteren.

– Og slik jeg leser Vladimir Putin er han en person som alltid eskalerer. Blir han konfrontert, så dobler han, sier Toje.

Selv sa Vladimir Putin torsdag at Russland nekter å gi etter i krigen i Ukraina.

Men Asle Toje mener det er mulig å roe ned situasjonen i Ukraina.

Øvelser er viktig for å unngå krig

– Vi må få diplomatiet i gang igjen, sier Toje.

Han mener den diplomatiske dialogen mellom Russland og USA er svekket. Toje trekker derfor frem Kina som en viktig part i diplomatiske forhandlinger med Russland.

– Jeg tror Beijing er en partner Russland vil lytte til. Det er også bra at saken ble flyttet til FN, og at Nato ikke lenger er en part i forhandlingene.

Når det gjelder nordområdene trekker Yngve Odlo i FOH frem noe av det Norge gjør for å unngå krig. Et av verktøyene er å fortsatt ha militær aktivitet og å vise tilstedeværelse.

FOH-sjefen nevner blant annet militære øvelser som et viktig tiltak. I disse dager starter øvelsen Cold Response. Den involverer soldater fra 27 forskjellige nasjoner, som skal trene flere steder i Norge i mars og april. Russland ble blant annet invitert som observatører, men takket nei til invitasjonen.

– Det er viktig å være åpne om det vi gjør, slik at vi unngår misforståelser, sier Odlo.

– Vi må vise at vi ikke har noen intensjoner om å angripe, og at vi ikke er en trussel mot andre. Vi skal forsvare hva som er vårt, og til det trenger vi støtte fra våre allierte.