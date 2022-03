Mer enn 2 millioner menneskene har flyktet fra krigen i Ukraina så langt, ifølge tall fra FN. De fleste er kvinner og barn.

Nå advarer FN og flere hjelpeorganisasjoner om at kvinnene og jentene løper en økt risiko for å bli utsatt for seksualisert vold og fysiske overgrep mens de er på flukt.

Flre aviser som The Indipendent, Daily Mail og Telegraph har skrevet om problematikken.

– Det er en «candy shop» for folk med onde hensikter, sier Shirin Tinnesand i Krakow.

Hun er flyktning- og migrasjonskoordinator for organisasjonen Wadi. En organisasjon som har lang erfaring med krisesituasjoner, deriblant evakueringen av Yezidi-jenter i Irak og Syria.

Hun forteller om en uoversiktlig situasjon i Polen, som på en uke har tatt imot en mer enn en million ukrainere.

– Kvinner og barn har flyktet fra en krig til et land hvor de kanskje ikke snakker språket, eller hvor de kanskje ikke har venner eller familie. De er i sjokk over hva de har vært igjennom, og er utsatt og sårbare.

Å skulle evakuere en million mennesker på en uke er en enorm oppgave.

– Mitt inntrykk er at de polske organisasjonene, samt polske myndigheter er klar over situasjonen, og gjør det absolutt beste dem kan for å beholde kontroll og oversikt.

Likevel har det kommet rapporter fra organisasjoner på grensen om folk som har forsvunnet.

– Mange desperate ukrainere blir plukket opp i bil av personer de aldri har møtt. Vi vet at folk har forsvunnet, men vi vet ikke hvor mange. Kanskje kommer vi aldri til å finne ut hvor mange, sier hun.

Tinnesand understreker at det per nå ikke er publisert noen offentlig statistikk på forsvinninger.

– Plukker ut enslige kvinner

I helga var hun sammen med to andre på togstasjonen i Krakow. Hit kommer togene rett fra Ukraina, fulle av mennesker på flukt fra krigen.

De la straks merke til et titalls menn i gule vester.

På togstasjonen i den polske byen Krakow er det mange med gule vester som tilbyr hjelp og bistand til ukrainerne som har flyktet fra krigen. Foto: PRIVAT

– De gikk strategisk fra jente til jente som reiste alene. Det var veldig enkelt å observere, fordi det foregikk helt åpenlyst.

Mannen hadde ingen klar identifikasjon på seg om hvilken organisasjon han representerte.

– Noe en tillitsfull aktør behøver. Dessuten hadde mannen kun en hjemmesnekret identifikasjon rundt halsen.

Vester er noe man enkelt kan ta på seg og utgi seg for å være en person som har autoritet og tillit.

Teamet klarte å få videoopptak av at en av mennene tilbyr en ung kvinne ifølge med ei jente gratis mat og leilighet for et helt år, hvis hun bare setter seg på bussen til Tyskland.

De mange kvinnene og jentene på flukt fra krigen i Ukraina har et kritisk behov for beskyttelse, understreker hjelpeorganisasjoner på kvinnedagen. Foto: Visar Kryeziu / AP

Tinnesand understreker at hun ikke vet om mennene var menneskesmuglere.

– Men oppførselen deres var mistenkelig. Så opptrinnet ble rapportert inn til politiet.

Ifølge Tinnesand er det flere årsaker som peker mot at mennene ikke hadde gode hensikter.

– De fleste polske organisasjoner sliter med å få plassert folk for en natt. Hvordan kan noen tilby mat og leilighet for et helt år. Dessuten går det gratis tog fra Polen til Tyskland. Hvorfor skal denne kvinnen sette seg på en buss. Dessuten hadde mannen kun en hjemmesnekret identifikasjon rundt halsen.

– Røde flagg

Tinnesand forteller om flere eksempler på de utallige nettsidene og Facebook-gruppene rundt om i Europa som tilbyr husly for ukrainske flyktninger.

– Vi ser allerede annonser som inneholder preferanser. Folk som tilbyr husly kun til enslige kvinner på under 25. Det er rødt flagg så det holder, mener hun.

En ukrainsk flyktning i den polske byen Przemysl. Blant de 1,7 millioner menneskene som har flyktet fra krigen så langt, er langt de fleste kvinner og barn. Foto: FABRIZIO BENSCH / Reuters

Hun spør seg om hvor trygg disse sidene er.

– Hvilke sikkerhetstiltak finnes? Hvem har tilgang til informasjonene og hvor blir den lagret. Hvem sjekker opp at overnattingsstedene er legitime og at ukrainske kvinner er trygge der, spør Tinnesand.

Og legger til:

– Det er snakk om primært kvinner og barn, så vi må ha gode sikkerhetstiltak på plass.

– I stor fare

Organisasjonen Rosa har siden 2005 hjulpet mer enn 600 personer ut av menneskehandel. Flere av dem ukrainske kvinner.

– Ukrainske kvinner har i mange år vært et mål for menneskesmuglere. Det betyr at nettverkene allerede finnes, sier Leila Langdalen Sbai i Rosa.

Hun forteller om bekymringsmeldinger fra kvinneorganisasjoner i og rundt Ukraina om at den russiske mafiaen er på plass ved alle grenseovergangene der flyktningstrømmen kommer.

– Kvinner tilbys både transport, penger og hjelp til å komme seg videre. I en slik situasjon kan de fort forsvinne.

Mer enn 2 millioner millioner mennesker har til nå flyktet fra krigen i Ukraina. Disse krysset grensen til Polen på fredag. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Hun oppfordrer norske myndigheter til å være ekstra oppmerksomme når flyktningene ankommer Norge.

– Vi må sørge for god informasjon om hvilke hjelpetiltak som finnes og hvor de kan få hjelp.

– Et hjelpehysteri

Shirin Emilie Tinnesand har forståelse for at folk i Norge og andre land har lyst til å bidra. Men hun advarer mot å reise på eget initiativ til land som Polen for å registrere seg som frivillig.

Slik form for hjelp har en bakside, mener hun.

– På mange måter ser vi et hjelpehysteri i Europa nå. Folk responderer uten å rasjonalisere. Det er viktig at alle prosesser skjer på en kontrollert, verifiserbar og legitim måte, sier Shirin Emilie Tinnesand. Foto: Lars Schmidt

– Det er et faktum at menneskesmuglere utgir seg for å være frivillige. Som oppsøker steder hvor det er travel og uoversiktlig.

I kaoset som gjerne oppstår på en jernbanestasjon, er det vanskelig å skille ut hvem som har gode hensikter.

– Jo flere som kommer, jo mer uoversiktlig blir det. Og dermed lettere for menneskesmuglere å operere. Det er ikke-organisert private initiativ og ikke-lokale organisasjoner som opererer på eget initiativ, som skaper kaos. Og som skaper situasjoner som folk med baktanker kan misbruke.

Hun forteller at dette er et kjent fenomen for organisasjoner som har jobbet i Hellas og Midtøsten.

Anti-trafficking-nettverket Lost in Europe har dokumentert at minst 17 barn forsvant hver eneste dag gjennom Hellas i årene 2018–2020.

– Det var det de kunne bekrefte. Mørketallene er enorme. Man har en tendens til å tenke at alle frivillige er gode, og det åpner opp for de som ikke er det. Dessverre. Nå har vi en million som har kommet på en uke.