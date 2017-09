KrF vil ikke ofre partiets sjel for Lofoten

VERNER OM PARTIETS SJEL: – Den ideologiske avstanden mellom KrF og Frp er for stor. Derfor kan vi ikke gå inn i blåblå regjering. Vi vil heller gå i opposisjon og samarbeide fra sak til sak, sier KrFs fylkesleder i Nordland, Per Pedersen. Foto: Øystein Nygård / NRK

– Jeg tror ikke KrF kan påregne å få gjennomslag for særlig mange av våre kjernesaker dersom vi skulle inngå en bindende avtale med Høyre og Frp. Jeg hadde helst sett at vi hadde klart å beskytte Lofoten, men her er det andre politiske parti som må være bevisste, sier fylkesleder Per Pedersen i Nordland KrF.

Flertall for konsekvensutredning

De tre største partiene på Stortinget kan gå sammen og skaffe flertall for å utrede konsekvensene av oljeaktivitet i deler av Lofoten, Vesterålen og Senja. Til nå har de blåblås avtale med KrF og Venstre satt en stopper for flertallets ønske.

– Jonas Gahr Støre har signalisert at Ap vil kunne bidra til en konsekvensutredning av Lofoten og Vesterålen. En mindretallsregjering bestående av Høyre og Frp kan sammen med Arbeiderpartiet få dette til, konstaterer Per Pedersen.

– Venstre vil ikke stille ultimatum

Dermed kan både KrF og Venstre bli satt ut av spill i saken de begge kjempet innbitt for i denne stortingsperioden.

– Jeg har lovd velgerne mine at vi skal verne LoVeSe. Jeg håper vi klarer å presse regjeringa til å la være å utrede, sier Sveinung Rotevatn, sentralstyremedlem i Venstre, i intervju med NRK torsdag morgen. Foto: Margrete Konstad / NRK

Venstre, som vurderer regjeringssamarbeid med de blåblå, gikk til valg på å verne Lofoten. Men nå utelukker de ingenting, ifølge sentralstyremedlem Sveinung Rotevatn.

– Vern av Lofoten står øverst på Venstres liste, men vi utelukker likevel ikke at partiet kan gå i regjeringssamarbeid uten å ha fått lovnad om vern, sa han til NRK fredag.

– Forferdelig å si det

Ifølge Dagbladet har KrF truet med å felle Solberg-regjeringen dersom de går inn for oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja, liberalisering av alkoholpolitikken, tidlig ultralyd, aktiv dødshjelp eller søndagsåpne butikker.

For Per Pedersen er partiets kjernesaker viktigere enn et oljefritt Lofoten.

– KrF kan ikke gå inn i en ny borgerlig regjering som en garantist for å berge Lofoten. Selv om det høres forferdelig ut, så er det andre ting som også er viktig og som spiller inn. For KrF handler det om våre kjerneverdier, sier Per Pedersen.

KrFU-leder Ida Lindtveit erkjenner at det kan bli utfordrende å hindre oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja uten et forpliktende samarbeid med regjeringen. Foto: Eva Marie Bulai / NRK

Også KrFU-leder Ida Lindtveit erkjenner at det kan bli utfordrende å hindre oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja uten et forpliktende samarbeid med regjeringen.

– Jeg er helt åpen om at det er en utfordring med en sånn opposisjonsrolle – man kan bli overkjørt i visse saker, sier Lindtveit til NRK.

Slikker sine sår

KrFs valgresultatet er den dårligste siden krigen, og bekrefter en lang nedadgående trend. Partiet mistet åtte mandater, og endte opp med en oppslutning på 4,2 prosent.

– På landsbasis gikk vi tilbake til 1,3 prosentpoeng, i Nordland gikk vi tilbake til 1,2. Hvorfor det gikk så galt har jeg ikke noe godt svar på. Men vi var kanskje ikke gode nok å kommunisere ut budskapet vårt, sier fylkeslederen.

Neste helg er det møte i landsstyret i KrF, hvor valgresultatet skal evalueres.