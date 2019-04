KrF-delegat brølte til partikollega under avstemming: – Ka i helvete holder du på med?

KrF-delegaten fra Nordland, som også er ansatt i fylkespartiet, er en av seks personer som Nordland KrF har sendt til partiets landsmøte på Sola i Rogaland i helga.

Her ble han satt til å være med i tellekorpset, som har ansvar for å registrere antall stemmer. Når tellekorpset har talt opp alle stemmene, blir resultatet kunngjort.

Det var da landsmøtet skulle stemme over hvor mange delegater de to største fylkeslagene Rogaland og Hordaland skal få til landsstyret og landsmøtet at utbruddet kom.

De to store fylkeslagene vil ha flere mandater fordi det er på Vestlandet mye av «grunnfjellet» i KrF hører hjemme. Resten av landet vil ha en mer landsrepresentativ sammensetning av delegatene.

– Det er noe piss

Midt under avstemmingen skal delegaten fra Nordland ha fått øye på en delegat som holdt opp to stemmesedler under avstemmingen.

Det er da det koker over for nordlendingen, og det faller gloser som ikke er vanlig på et landsmøte i KrF.

Han brøler til partikollegaen:

– Hallo der! Kan du til helvete se til å slutte og tøve. Snu lappen mot meg. Det er noe piss. Hvorfor har du to lapper?

Det ble helt stille i landsmøtesalen og mange landsmøtedelegater var tydeligvis lamslåtte.

En av dem som reagerte var fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal i Rogaland. Hun ba dirigentbordet klubbe ned dersom liknende ordbruk skulle bli gjentatt.

Ble tatt ut

Deretter ble delegaten tatt ut av tellerkorpset og han forlot landsmøtesalen.

NRK har i kveld vært i kontakt med KRF-delegaten fra Nordland. Han vil ikke kommentere hendelsen i media og viser til nyvalgt nestleder i KrF, Ingelin Noresjø.

Hun vil heller ikke kommentere det som skjedde under avstemmingen lørdag ettermiddag.

Ny ledertrio

Ingelin Noresjø ble i dag valgt til ny nestleder i KrF sammen med Olaug Bollestad. Foto: Arild Eskeland / NRK

Kjell Ingolf Ropstad ble lørdag klappet inn som ny KrF-leder. 33-åringen ble valgt sammen med de to nye nestlederne Olaug Bollestad og Ingelin Noresjø fra Nordland.

Bollestad og Ropstad representerte «blå» side under veivalget i fjor høst, mens Noresjø tilhørte «rød» side og ville søke regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Nestleder Iselin Noresjø (43) Ekspandér faktaboks Jobber som fylkesråd for næring og regional utvikling i Nordland. Fylkesleder for Nordland KrF. Utdannet som cand mag. innen sosiologi, IT og multimedia, samt MBA.

– Vi får nå representasjon fra Nord-Norge. Vi får en politiker med sterk kunnskap på næring. Det er ekstremt viktig for å skape de arbeidsplassene vi trenger. Vi vil inkludere flere i arbeidslivet for å få inntekter til å kunne ha et godt velferdssystem, sa ny KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad til NRK.