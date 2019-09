Det politiske spillet om makta i Bodø de neste fire årene har pågått i fire dager.

Kristelig Folkeparti fikk bare inn én representant i bystyret i Bodø, men det ble tidlig klart at partiet likevel ville sitte med nøkkelen.

KrF, som har vært i opposisjon i bystyret sammen med de borgerlige, har skiftet side. Bente Haukås skal samarbeide med venstresida de neste fire årene. Foto: Therese Bergersen / NRK

Med KrFs representant Bente Haukås får Arbeiderpartiet flertall med SV, Senterpartiet og Miljøpartiet de grønne på laget.

Det betyr i så fall at KrF bryter samarbeidet med Høyre-sida. Et samarbeid de har vært godt fornøyd med.

– Vi har hatt det bra sammen med Høyre. Det som avgjør veien videre er hvilke KrF-saker vi får inn på kommunebudsjettet, sier KrFs forhandlingsleder Arve Knutsen.

Onsdag kveld holdt Bodø KrF styremøte for å avgjøre om de skal støtte venstre- eller høyresida etter valget. Men de greide ikke å bestemme seg.

Torsdag kveld møttes de igjen, og nå er en endelig avgjørelse tatt.

Brukte to kvelder på å bestemme seg

– Det vi har blitt enig om er at vi skal gå i forhandlinger med Ap, Sp, SV og Miljøpartiet med sikte på å få til styringsdyktig, politisk samarbeid i Bodø, sier en fornøyd Knutsen til NRK.

Arve Knutsen (KrF) er fornøyd med partiets avgjørelse. Foto: Bjørn Leirvik/Nordland fylkeskommune

Den viktigste saken for KrF er familiepolitikk.

Blant punktene på lista er et krav om at Bodø kommune bidrar med 2000 kroner i fritidskortet med virkning fra 2020.

Deretter skal kommunen bidra like mye som staten.

Etter at forhandlingene med partiene er overstått, vil KrFs styre ta endelig stilling til om partiet skal samarbeide med venstresiden eller ikke.

– Det er ikke så lett å skifte side. Vi er ikke glade i å hoppe fra det ene til det andre. Derfor er det sånn at når vi bestemmer oss, er det der vi ønsker å være. Da havnet vi på styringsdyktig samarbeid, med flertall i ryggen.

Søker makt

Med bare én representant i bystyret, mener forhandlingslederen at samarbeidet med Ap, Sp, MDG og SV vil gi partiet innflytelse.

– Vi vet at byens befolkning har stemt på oss for at vi skal levere. Med flertall i ryggen de neste fire årene, kan vi løfte blikket og se framover, heller enn å jobbe fra sak til sak.

Ordfører Ida Pinnerød er glad for at de nå kan gå i konkrete forhandlinger.

– Jeg mener dette kan bli et godt styringsdyktig flertall for Bodø. Så får vi se hva forhandlingene bringer, sier Pinnerød til NRK.