Nye regler på Svalbard: Krever tre års botid på fastlandet for å stemme ved valg

Fredag kom regjeringen med en pressemelding om at de ønsker å styrke nasjonal kontroll.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) mener det trengs kraftfulle tiltak for å ivareta nasjonal sikkerhet.

Bakgrunnen er ifølge regjeringen at trusselaktører har tatt i bruk stadig nye virkemidler for å ramme Norge de siste årene.

Stortingsmeldingen presenterte Mehl i fylkesbygget i Bodø fredag.

I meldingen kommer det frem at regjeringen ønsker bedre kontroll i nordområdene og på Svalbard.

Derfor innfører regjeringen krav om tre års botid på fastlandet for utenlandske statsborgere som vil stemme ved lokalvalg på Svalbard fra 2023.

Kravet møter imidlertid sterk kritikk fra lokalstyreleder i Longyearbyen, Arild Olsen.

Ikke klokt med statlig skille

– Jeg har vært tydelig fra dag én. Selv om jeg forstår det juridiske grunnlaget, så mener jeg ikke det er en klok beslutning av den grunn, sier Olsen.

Han mener regjeringen ikke har vurdert de samfunnsmessige konsekvensene.

I dag er 34 prosent av befolkningen på Svalbard ikke norske.

Ifølge Olsen avskjærer man disse fra det faktiske demokratiet ved å innføre krav om tre års botid på fastlandet.

– Man vet hva som vil kunne skje i et samfunn der man setter tydelig skille mellom oss og dem. Og i dette tilfellet er det skjerpende, fordi skillet er statlig.

– Opprettholde norsk familiesamfunn

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier at regjeringen innfører det nye kravet for å opprettholde tilknytningen til fastlandet for lokalstyret.

I tillegg skal det sikre at man har tilstrekkelig kjennskap til det som gjelder for Svalbard.

– Vi skal opprettholde et norsk familiesamfunn som er attraktivt å bo i, sier Mehl.

Emilie Enger Mehl, justis- og beredskapsminister (Sp), sier at det ikke er noen sammenheng mellom utenlandsk tilflytning til Svalbard og norsk suverenitet. Foto: William Jobling / NRK

– Det har i de senere årene vært en betydelig tilflytting fra utlandet til Longyearbyen.

Da lokalstyret ble opprettet var målet at de skulle få den samme styringsmodellen som lokalsamfunnene på fastlandet.

Nå mener Mehl at det er naturlig å se på om rammebetingelsene som ble fastsatt i sin tid fremdeles er hensiktsmessige.

– Det er et overordnet mål at Longyearbyen er og skal være et levedyktig norsk lokalsamfunn og administrasjonssenter, sier Emilie Enger Mehl, justis- og beredskapsminister (Sp). Foto: Linda Bjørgan / NRK

– Er den store økningen i utenlandsk tilflytting til Svalbard en utfordring for norsk suverenitet, slik regjeringen ser det?

– Det er ingen sammenheng mellom økning i utenlandsk tilflytning til Svalbard og norsk suverenitet. Norges suverenitet står fast uavhengig av tilflytning, sier ministeren.

Hun mener at det ikke er noen dramatikk knyttet til økt utenlandsk tilflytting.

– Samtidig er det viktig å understreke at vi følger med på denne utviklingen og det er viktig med god balanse mellom antallet norske og utenlandske statsborgere i dette samfunnet.

– Strutsepolitikk

Olsen i lokalstyret i Longyearbyen sier hovedprioriteten burde være å få det han mener er en helhetlig, solid og god politikk for utvikling av Longyearbyen.

– Det har man per i dag ikke, sier han og legger til:

– I dag kjører man strutsepolitikk med at man er klar over problemstillingen, men ingen tiltak blir iverksatt for å bedre situasjonen.

I dag er 34 prosent av befolkningen på Svalbard ikke norske. Disse mener lokalstyrelederen blir avskåret fra det faktiske demokratiet. Foto: Linda Bjørgan / NRK

Olsen sier at valgordningen regjeringen innfører er særlig uklok med tanke på dagens situasjon.

– Krigens utbrudd i Ukraina og stormaktsrivaliseringen får store konsekvenser for Norges nordligste regioner og Svalbard.

Lokalstyrelederen mener man har spesielt bruk for demokratiet i en tid som dette.

– Da må man ikke tvile på hvor lojaliteten ligger mellom innbygger og stat.