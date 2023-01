Krever strengere regelverk for gavekort: – Myndighetene må rydde opp

NRK skrev nylig om Tanja Vedal som følte seg lurt etter at gebyrer ble trukket fra hennes gavekort månedlig.

Etter publisering har NRK mottatt en rekke henvendelser fra mennesker i lignende situasjoner.

NRK leser: Jeg har tapt omtrent 2000 kroner på gavekort på til sammen 3.000 kroner. At de etter hvert trekker dobbelt gebyr må man inn og finlese på nettsiden for å forstå.

NRK leser: Jeg fikk gavekort til min 60-årsdag fra en vennegjeng. Da jeg kom på å sjekke det på nytt hadde det akkurat gått 2 år. Da var ikke pengene mine lengre.

Forbrukerpolitisk talsperson i SV, Kathy Lie, mener situasjonen ikke er god nok for forbrukerne.

– Regelverket må strammes inn og opplysningsplikten til forbruker må være mye tydeligere.

Politikeren mener folk kjøpet gavekort i god tro for å glede noen, og så opplever mottakeren at pengene forsvinner i gebyrer.

Lie ser på dette som høyst problematisk og etterlyser et standardisert regelverk.

– Mange har en oppfatning av at kortet løper ut etter tre år. Jeg tror det er lurt at man for eksempel bestemmer at tre år er standard.

Paygoo er blant gavekortene som er å få kjøpt hos flere butikker rundt om i landet. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Ønsker forbud

SV-politikeren sier det bør være forbudt å trekke gebyrer fra kortene i løpet av de tre årene.

Selv om produktene er merket med utløpsdato og andre vilkår, mener Lie at folk likevel opplever at de ikke har fått tilstrekkelig med informasjon om regelverket

– Her må myndighetene rydde opp, understreker hun.

Mange gavekort blir liggende i en skuffer og skap rundt om i landet og rett og slett glemt.

Ifølge professor Ola Grytten ved Norges Handelshøgskole blir så mange som 30 prosent av alle gavekort liggende ubrukte hvert år. Det tilsvarer en sum på 2,5 til 3 milliarder kroner.

Forbrukerrådet oppfordrer folk til å undersøke vilkår og betingelser grundig før kjøp, slik at man unngår å kjøpe gavekort der pengene mottakeren får forsvinner til gebyrer:

Et genialt konsept

Markedsfører John Alden sier han er stor tilhenger av gavekortene

– Gavekort er i utgangspunktet et genialt konsept for kjøperne, mottakere og for de som utsteder gavekortene, sier.

Før jul skrev han en kronikk om gavekort til besvær.

Foto: Privat

Mange kjøper gavekort for å unngå å gi noe mottaker egentlig ikke vil ha. Det kommer likevel med en bismak, mener Alden.

– Det er altfor mange gavekort som ikke blir brukt. Da tilfaller butikkene dersom ikke mottakerne bruker det. Om det ikke er feil så er det i hvert fall grådig synd.

Rentefritt lån

Alden ser ingen grunn til å ikke stramme inn lovverket.

– For min del kunne gavekort godt ha hatt evig verdi. Jeg ser ingen grunn til at det skal løpe ut etter tre år.

– Butikkene som selger gavekort får et rentefritt lån av kjøperen, og det burde egentlig være nok.

Så lenge det kommer kjøper og mottaker til gode ser ikke Alden noe problem med et strammere regelverk.

– Selv om det opprettes lover rundt dette med å utstede gavekort kan jo butikken fortsatt reservere seg mot å tilby denne tjenesten.

NRK leser: NRK leser Fikk gavekort av vår datter på fotpleie julen 2021. Skulle bestille time høsten 2022, men fikk beskjed at gavekortet skulle vært benyttet senest juli 2022. Har ikke villet fortelle dattera vår om dette.

NRK leser: Jeg ble trukket som heldig vinner av et gavekort. Da jeg senere skulle bruke kortet, var det umulig. Ved å undersøke kortets saldo på nettet, fant jeg ut at saldoen på det var seks kroner.

Mener de er lite transparente

Daglig leder hos gavekortleverandøren Glede, Markus Halvorsen, kritiserer de tradisjonelle gavekortene.

– Fra gavekortleverandørenes side er det en ganske urimelig forretningsmodell, sier han

– De er ekstremt lite transparente når det gjelder hvor mye de tjener på gavekort som ikke benyttes.

Forskning viser at rundt 1 av 5 gavekort aldri benyttes.

– De aller fleste gavekortleverandører i dag ønsker jo egentlig at gavekortene ikke benyttes, for da tjener de penger.

Han sier at deres bedrift ikke tjener penger på ubenyttede gavekort.