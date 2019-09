Krever seks og et halvt års fengsel for overgrepstiltalt

Ifølge tiltalen skal mannen i 20-årene ha tatt kvelertak på jenta under 14 år og utført seksuelle handlinger, under svært skjerpede omstendigheter.

Han skal også ha holdt fram en kniv og truet med å drepe familien hennes.

I Lofoten tingrett i dag la statsadvokat og aktor Thor Erik Høiskar ned påstand om seks og et halvt års fengsel for mannen i 20-årene.

Det var i oktober i fjor at mannen blant annet truet fornærmede med kniv og flere ganger sa at han skulle drepe familien hennes.

Ifølge statsadvokaten er det ikke noen relasjon mellom fornærmede og tiltalte.

– Bare et barn

Alle disse forholdene og flere til, er med på å skjerpe alvorlighetsgraden i saken.

Statsadvokat Thor Erik Høiskar sier at påstanden om seks og et halvt års fengsel er begrunnet med at dette er en svært alvorlig sak.

– Jeg kan ikke se noen formildende omstendigheter i denne saken. Både gjennomføringen av overgrepene og omstendighetene rundt er skjerpende, sier Høiskar.

Tiltalte har sittet i varetekt i 186 dager.

Erkjenner delvis skyld

En mann i 20-årene står denne uken tiltalt i Lofoten tingrett. Mannen skal ifølge tiltalen ha utført seksuelle overgrep mot en mindreårig jente. Foto: John Inge Johansen / NRK

Den tiltalte mannen erkjente delvis skyld da rettssaken startet.

Forsvareren sier at mannens tar ansvar for det som har skjedd.

– Han har tatt dette veldig tungt, og forstår ikke hva han kan ha gjort, sier mannens forsvarer Harald Grape. Foto: John Inge Johansen / NRK

– Vår påstand er at tiltalte ansees på mildeste måte. Vi ber retten vurdere om de har nok beviser for å avsi en skylddom, sier mannens forsvarer, advokat Harald Grape.

Han legger til at hans klient har tatt dette veldig tungt, og saken er trist for alle parter som er involvert. Både for de fornærmede og også for tiltalte.

– Som forsvarer påhviler det meg likevel et ansvar å rette søkelys på de områdene som det er grunn til å reise tvil om. Det er ikke ført tilstrekkelig bevis for at dette er et grovt overgrep, eller at han har truet med kniv, sa forsvarer Grape.

Krever 250.000 kroner i erstatning

Bistandsadvokat Astrid Lindgaard Olsen sier at dette er en grusom sak for familien.

– Denne saken dreier seg om et svært alvorlig overgrep. Det finnes ingen saker i norsk rettspraksis som likner denne, sier Lindgaard Olsen i sin prosedyre i retten.

Deretter la hun ned et erstatningskrav på 250.000 kroner for fornærmede.

Det har også vært tvil om hvorvidt han kunne være strafferettslig tilregnelig.

Den tiltalte mannen er undersøkt av rettspsykiatere, som konkluderte med at han kan straffes.