Krever lovendring – mener det er altfor lett å avlive hunder i dag

Dyrevelferdsorganisasjonen Noah – for dyrs rettigheter mener Hundeloven er moden for endring. Leder i foreningen Siri Martinesen mener det er alt for lett å avlive hund i dag.

– Vi mener man ikke bør ha som utgangspunkt at hund er en ulempe. Kunnskap må ligge til grunn og at samfunnet skal være trygt både for hunder og mennesker. Dette med at en utrygghetsfølelse kan være god nok grunn til å fastholde et avlivingsvedtak er problematisk, sier hun.

Søndag omtalte NRK saken om Hilde som kjemper en kamp for hunden Rambos overlevelse etter at han hoppet opp og bet en nabo i armen.

Noah mener dagens hundelov tar utgangspunkt i at hunden er en ulempe, mens den heller bør ta utgangspunkt i kunnskap om hundeatferd.

Leder i Noah - for dyrs rettigheter vil ha en endring i hundeloven. Foto: Robert Hansen / NRK

– Man ser at atferdstester som blir gjort på en del hunder ikke fører frem i rettssystemet, man legger ikke vekt på en faglig vurdering, man legger bare en slags generell synsing om hunder av en viss størrelse, eller hunder av en viss rase til grunn, sier Martinsen.

– For lett å avlive hunder i dag

Martinsen tror at fordommer mot hund skinner gjennom i loven, og at hunden tolkes som noe farlig og som en ulempe, fremfor et dyr.

– Vi ser at det går igjen en del fordommer om rase og størrelse. At man stempler hunder av en viss størrelse på en måte som om de er et samfunnsproblem, mens faglige uttalelser og konkrete vurderinger av hunden kan tilsi det motsatte.

Noah mener at det skal for lite til for å kreve å få en hund avlivet og at praksisen varierer sterkt i hvordan anmeldte saker håndteres. Lørdag skrev NRK at stadig flere anmelder angrep fra hund.

– Det viser seg at det er altfor lett å avlive hunder etter hundeloven slik det er i dag. I forhold til grunnvilkåret handler det om definisjon av skade og angrep å gjøre. I flere saker blir disse begrepene brukt svært vidt, slik at det nærmeste er farlig for en hund å hilse på fremmede.

Hundeloven §18 Ekspandér faktaboks En hund som har angrepet eller skadet et menneske, kan politiet i ettertid vedta å avlive dersom ikke dette fremstår som et uforholdsmessig tiltak. Det samme gjelder hvis hunden har jaget eller skadet tamrein, husdyr eller hjortevilt, eller hvis den har skadet en annen hund eller kjæledyr. Ved vurderingen skal det særlig legges vekt på hvilken fare som har vært tilstede, påført skade, den risiko og utrygghetsfølelse hunden og hundeholdet kan antas å medføre i fremtiden og hundens nytteverdi. Hundens økonomiske verdi eller det økonomiske tap etter påført skade skal ikke tillegges vekt. Dersom det anses praktisk mulig og forsvarlig, skal politiet søke å omplassere en hund fremfor å avlive den. Hvis hundeholdet ikke anses sikkerhetsmessig forsvarlig, kan vedtak om avliving eller omplassering omfatte alle andre hunder som hundeholderen har hånd om. Følgende særlige bestemmelser gjelder foran de generelle reglene i første og annet ledd: En hund som har påført barn vesentlig skade, bør normalt avlives.

En hund som har angrepet eller vesentlig skadet dyr i landbruket eller tamrein, bør normalt avlives hvis dyrets eier ber om det.

En hund som ved ensidig angrep har vesentlig skadet andre husdyr, medregnet andre hunder, bør normalt avlives hvis dyrets eier ber om det, unntatt der hunden ikke antas å utgjøre større risiko i fremtiden enn hunder vanligvis gjør, og heller ikke kan fryktes å angripe og skade samme eiers dyr på nytt. En hund som har gått ulovlig løs eller uten godt nok tilsyn, etter at politiet har gitt hundeholderen mer enn én skriftlig advarsel i løpet av de siste tre år, kan avlives eller omplasseres av politiet. Dette gjelder uten hensyn til om advarselen gjelder samme hund. Vedtaket kan omfatte alle de hunder som hundeholderen har hånd om. Advarselen regnes ikke som enkeltvedtak. Kilde: Lovdata

Etterlyser mer kunnskap om hund i rettssystemet

I saken om Rambo ble den pensjonerte politimannen Trond Larsen leid inn av kvinnens advokat som en sakkyndig kilde i saken.

– Det må inn mer fagkunnskap og bedre utdanning slik at vi kan ha sakkyndige som uttaler seg i saker som involverer hund, sier han.

Larsen følte selv at hans rapport om hunden Rambo ikke ble tatt på alvor i Hålogaland lagmannsrett, hvor han konkluderte med at hunden Rambo ikke var farlig etter å ha gjennomført atferdstester tilsvarende de man benytter for hunder i Politiet og Forsvaret.