Alarmen har gått i flere leire etter at det i går ble kjent at Avinor reduserer investeringene med over én milliard kroner bare i år. Samtidig sa selskapet at de må se på flere store milliarderprosjekter på nytt.

Som for eksempel ny terminal Tromsø og ny lufthavn Bodø.

Tomme fly og påfølgende tap av inntekter gjør at Avinor må revurdere hvilke prosjekter som skal gjennomføres.

– Inntektsbortfallet vil bli på flere milliarder kroner, bekrefter konsernsjef Dag Falk-Petersen til NRK.

– Helt feil medisin

Frps Bård Hoksrud mener det er svært viktig at alle Avinors planlagte utbygginger går som planlagt.

– Jeg mener at det er helt feil medisin å stoppe opp disse utbyggingene.

Hoksrud, som er første nestleder i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, ber regjeringen komme på banen.

– Det er viktig at staten nå går foran og sørger for at viktige utbyggingsprosjekter fortsetter. Dette både for å stimulere til aktivt å skape og sikre arbeidsplasser i tiden fremover. Så jeg håper og forventer at regjeringen nå sørger for å tilføre midler slik at utbyggingene kan fortsette, sier han.

Bekymring i Tromsø

Bekymringen er kanskje størst i Nord-Norge. Landsdelens to største lufthavner står foran tunge investeringer.

I Tromsø planlegger Avinor blant annet å bygge ny passasjerterminal på 10.000 kvadratmeter med ny avgangshall, innsjekkingsareal, bagasjehall og sorteringshall.

Utbyggingen vil totalt koste over én milliard kroner, og styret i Avinor ga i februar grønt lys til investeringene.

Senterpartiet krever at staten tar kostnadene for investeringene som var tiltenkt i 2020.

KORONAKRISE I AVINOR: Avinor har utsatt flere vedlikeholdsprosjekter på norske flyplasser, og flere store prosjekter vurderes på nytt. For eksempel den planlagte nye terminalen i Tromsø. Foto: Avinor

– Utbyggingen av Tromsø Lufthavn er nødvendig og en avgjørende investering for verdiskapningen i nord. Det var den før koronakrisen, og det er det i hvert fall etter denne krisen er over, sier stortingspolitiker fra Senterpartiet Sandra Borch.

Etter planen skulle utbyggingen stå ferdig høsten 2023. Borch mener investeringene i Tromsø er viktig å få på plass etter planlagt tidsramme.

– Dette er en avgjørende investering for hele Nord-Norge om vi skal løfte oss etter denne krisen. Utbyggingen er også et viktig bidrag for å få entreprenører og utbyggere i arbeid fremover.

Hun får støtte av partikollega og varaordfører for Senterpartiet i Tromsø, Marlene Bråthen.

– Flyplassen i Tromsø er Nord-Norges knutepunkt. Avinor sin satsing i nord er essensiell. Vi har enorm vekst i reiselivet, og det er en stor nødvendighet for en utvidelse av flyplassen, sier Bråthen.

Også bekymring i Bodø

I Bodø er flyplass-prosjektet også det viktigste byutviklingsprosjektet i byens historie.

Prosjektet, som skal resultere i både en ny flyplass og en helt ny, grønn bydel vil koste i underkant av fem milliarder kroner.

Elna Remi Holmen i Bodøregionens utviklingsselskap (BRUS), frykter at signalene fra Avinor om en eventuell utsettelse vil være svært alvorlig for prosjektet.

– Og det setter arbeidsplasser i fare. Investeringsprosjekter på stopp i koronasituasjonen er det siste vi trenger. Staten må ta ansvar å sørge for at fremdriften opprettholdes etter planen, og gjerne raskere. Sett arbeidsplasser i gang. Ikke stopp. Regjeringen og Stortinget må på banen, er hans klare beskjed.

Prosjektsjef Irene Skiri for Ny By Ny Flyplass i Bodø kommune er ikke like bekymret.

– Vi i Bodø kommune har et godt samarbeid med Avinor, og har fått bekreftet at planleggingen i forprosjektet til ny lufthavn skal fortsette som planlagt, og gå ut året i år. Så på kort sikt vil ikke dette ha noen konsekvenser for planleggingen av en ny lufthavn.

Målet er å ha et ferdig beslutningsgrunnlag som skal opp i statsbudsjettet i 2022, sier Skiri.

– Følger situasjonen tett

Regjeringen har lagt fram flere krisepakker for næringslivet de siste ukene. I følge Dagens Næringsliv er prisen på de økonomiske krisetiltakene så langt kommet opp i 201 milliarder kroner.

Hvorvidt Avinor kan regne med pengehjelp vil regjeringen ikke gi et klart svar på. Men samferdselsminister Knut Arild Hareide sier de følger situasjonen tett.

- Som en konsekvens av at flytrafikken er drastisk redusert på grunn av koronasituasjonen har også Avinors inntekter falt betydelig. Vi følger Avinors situasjon tett og har dette med oss i vårt arbeid med revidert nasjonalbudsjett, sier Hareide.