Krever flere skip i Kystruten: – Regjeringa må få ut fingeren

– Regjeringa må få ut fingeren. De må se på hva det er som har skjedd med dette viktige tilbudet for kystens befolkning.

Det sier Mona Fagerås. Hun er stortingspolitiker for SV og sitter i transport- og kommunikasjonskomiteen.

Kystens befolkning har vært vant med faste anløp fra Hurtigruten, to ganger om dagen, hver dag, hele året. Stort sett kun avbrutt av dårlig vær.

Men så ble oppdraget sendt ut på anbud, ruten byttet navn til Kystruten, og Hurtigruten og Havila skulle dele på oppdraget. Men det har ikke vært en dans på roser.

For Havila Kystruten har ikke hatt en lett start. De skulle egentlig ha gått i trafikk med fire skip fra 1. januar i 2021.

Men akkurat nå er det bare «Havila Castor» som seiler langs kysten for Havila. Hurtigrutens syv skip går i trafikk som de skal.

Fakta om ny aktør på Kystruten Ekspandér faktaboks Det var etter at Solberg-regjeringen i 2017 utlyste tre kontrakter for kystruten på anbud, at Havila brøt Hurtigrutens monopol på Kystruten. Dermed mistet Hurtigruten eneretten på driften av 11 hurtigruteskip langs kysten, som de har hatt avtale med staten om de siste årene. Ifølge den nye avtalen skulle Hurtigruten operere sju skip, mens Havila fikk kontrakt på fire skip. ESA vendte tommelen opp. EØS-avtalen tillater nemlig at staten kompenserer selskaper for å tilby tjenester som markedet selv ikke leverer, slik tilfellet er for kystruten. Ifølge den nye avtalen skal staten betale om lag 8 milliarder kroner til Hurtigruten og Havila over ti år for å sikre avganger med daglig stopp i 34 havner mellom Bergen og Kirkenes året igjennom.

Problemer i kø

For rederiet fra Sunnmøre har vært rammet av konkurser, forsinkelser og problemer som følge av korona.

I desember i år kunne de endelig starte å seile langs kysten. Men gleden ble kortvarig.

Det ene skipet «Havila Capella» er finansiert av et russisk leasingselskap. Dermed ble rederiet ramma av sanksjonene mot Russland.

26. april fikk de imidlertid dispensasjon fra Utenriksdepartementet de kunne seile. Problemet var bare at det også trengte en dispensasjon for å forsikre skipet. Men det fikk de avslag på.

– Det er naturlig svær skuffende, og gjør at vi fortsatt har en uavklart situasjon for «Havila Capella», sa Bent Martini, administrerende direktør i Havila Kystruten til NRK, tirsdag.

Havila opplyser til Klassekampen at alle deres fire skip skal være i drift før jul i år.

– Det som har skjedd, er utenfor vår kontroll. Det er forferdelig leit at

mange aktører har problemer siden skipsanløp mangler, sier

pressekontakt Lasse A. Vangstein i Havila til avisa.

Staten har spart penger

Tirsdag skrev Klassekampen at staten har spart nærmere 400 millioner kroner på at rederiet Havila har måttet kansellere 10.000 anløp. Det skjer fordi staten ikke betaler for tjenestene Havila egentlig skulle levere for person- og godstransport langs kysten.

Samtidig krever ikke staten at det skal settes inn erstatningsskip. Det til tross for at regjeringen lovte i Hurdalsplattformen at de skulle sørge for at Kystruten daglig skal anløpe de 34 anløpsstedene. Men det har fremdeles til gode å skje.

– Det er en helt håpløs situasjon å være i. Vi ønsker selvfølgelig at det skal være et tilbud som både passasjerer og gods kan stole på, sier Fagerås.

Fagerås er klar på at man nå ikke har god tid.

– Regjeringen må vurdere å sette inn alternativer. Tidligere ble det brukt gamle båter. Det finnes sikkert skip som ikke er i drift på grunn av ettervirkningene av koronapandemien som kan brukes.

For det har vært diskutert flere ganger om Havila måtte sette inn erstatningsskip.

I en henvendelse til Sjøfartsdirektoratet i 2020, som NRK fikk innsyn i, skrev selskapet at de vurderte å leie inn skipene MS «Bremen» og MS «Expedition», da det var klart at de ikke ville klare å skipene klar til planlagt oppstart.

De så også på hva som krevdes for å flagge skipene fra Bahamas til Norge.

Men Samferdselsdepartementet ga fritak fra å bruke de gamle skipene, mot at de hadde to av de nye i drift innen starten av oktober 2021.

– Kan gi varig skade

Det klarte de heller ikke.

Men Samferdselsdepartementet ved kravet og igjen slapp Havila å seile med erstatningsskip. Det har de sluppet siden.

– Departementet burde satt inn reserveskip for lenge siden. Kysten trenger alle 11 skipene. Det er feil at staten skal spare penger på at det skapes usikkerhet langs hele kysten, sier Rune Saltnes til Klassekampen.

Han er styremedlem i Kystterminalene, et nettverk av speditører langs norske kysten.

Saltnes frykter at fraværet av skip vil gi varig skade på en velfungerende godssystem. Uten skip finner kundene andre løsninger for å sende gods og fisk.

– Vi på kysten mener at det er gjort en for dårlig jobb. Departementet burde tatt kostnaden med å få inn erstatningsskip. Det er vi 100 prosent avhengig av langs kysten. Havnene taper penger. Det samme gjør ekspeditørene og fiskerinæringen.

– Man kan sammenligne det med jernbanen eller kollektivtransporten i Oslo. Hvordan ville det vært om den bare gikk annenhver dag?

Han understreker at de ikke skylder på Havila.

– De har hatt maksimal uflaks hele veien.

– Vurderer fortløpende

NRK har forsøkt å få en kommentar til saken fra samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Han ønsket ikke å stille intervju.

Men embetsverket i departementer skriver i e-post at de har tett dialog med Havila Kystruten og at de vurderer fortløpende behovet for tiltak for å sikre tilstrekkelig kapasitet for kystruten.

Om hvorfor de ikke har krevd erstatningsskip, skriver departementet:

– Vi har lagt bak oss nesten to år med pandemi som har rammet kystrutedriften hardt. For Havila Kystruten har pandemien blant annet medført store utfordringer med å klargjøre fire skip til kystrutedrift. Da Havila 9. februar 2022 varslet ytterligere forsinkelse av de to siste skipene, konkluderte departementet – basert på en helhetsvurdering – med at vi ikke krevde erstatningsskip.