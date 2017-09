Krever flere senger på toget

– Det er veldig mange som ikke får tatt toget fordi det rett og slett ikke er plass, så akkurat nå er det høyere etterspørsel enn tilbud på sovevognene på Nordlandsbanen, sier Une Aina Bastholm, som er nasjonal talsperson i Miljøpartiet de Grønne (MDG).

Hun og partiet tar nå til orde for flere vogner, senger og lavere pris på strekningen.

Partiet har lenge engasjert seg i saker som omhandler kollektivtransport, og har gått ut med at de ønsker bonuspoeng for togpendlere, billigere nattog og høyere flyseteavgift.

Les også: Sju MDG-vedtak som ikkje handlar om klima

Vil gi flytrafikken konkurranse

Nordlandsbanen er 726 kilometer lang og strekker seg fra Trondheim til Bodø. Banen er NSBs lengste hovedstrekning.

Bastholm mener det er flere fordeler med å reise med tog sammenlignet med fly, og at grunnen til at MDG ønsker flere vogner, er for å gi flytrafikken mellom Bodø og Trondheim konkurranse.

– Det gir en god opplevelse å reise med tog, og det er svært viktig at vi kan gi et godt tilbud til togpassasjerene. Det handler om å sikre at det mest miljøvennlige tilbudet er lett tilgjengelig, slik at det blir lettere å velge miljøvennlig.

Ifølge NSB steg antall togreisende kraftig allerede i 2016. Økningen er på totalt 4,3 prosent, sammenlignet med samme periode året før.

NSB-togene hadde 22.665.000 passasjerer de første fire månedene i 2016, noe som er det beste resultat NSB noen gang har oppnådd.

Les også: MDG fortviler over at Høyre vil skrote flyseteavgiften

Alle vogner i bruk

Svein Horrisland mener det ser mørkt ut for MDG sitt ønske om flere sovevogner på Nordlandsbanen Foto: Hilde Lilejord / Hilde Lillejord

Det er Jernbanedirektoratet som bestemmer hvilke materialer som skal brukes på norske skinner. Det skjer gjennom en bestilling som gis NSB.

Til tross for et økende antall togpassasjerer, mener kommunikasjonssjef i Jernbanedirektoratet, Svein Horrisland, at det blir vanskelig å oppfylle ønsket til Miljøpartiet de Grønne.

– Slik det er nå finnes det bare 20 sovevogner i hele Norge, og de er fullt utnyttet på de strekningene der det går nattog i Norge. Det finnes altså ikke ledige sovevogner. Derfor blir det veldig vanskelig å få flere senger på toget langs Nordlandsbanen.

Horrisland forteller at det ikke er lagt opp til noen endringer i nattogopplegget i de forhandlinger Jernbanedirektoratet nå er i med NSB, og at det ikke ser ut til at MDG får oppfylt sine ønsker med det første.

Les også: – Nå skjønner jeg hvorfor folk velger fly