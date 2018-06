Krever flere hjemmekamper enn motstanderne for å rykke opp: – Helt urealistisk

Nylig ble det kjent at Lørenskog Ishockeyklubbs anke avvises, og at klubben dermed mister lisensen til å spille i landets øverste serie i ishockey.

Det har gitt en åpning i landets øverste divisjon for narviklaget Arctic Eagles. Men klubben, som kan bli den første fra Nord-Norge, har stilt en rekke krav for å ta plassen.

Narvik vil ha hjelp å redusere reisekostnadene ved å legge om kampprogrammet.

Nå bekrefter Norges Ishockeyforbund at sju av ni lag sier blankt nei til kravet.

Håkan Södergren, Norsk Topphockey Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

– Forslaget fra Narvik har ikke falt i god jord hos de andre klubbene. Kun ett lag har sagt at de er interessert, mens de andre sier nei, sier daglig leder i Norsk Topphockey, Håkan Södergren, til NRK.

Ikke gjennomførbart

Laget fra Narvik vil blant annet spille to kamper borte lørdag og søndag når de først tar turen sørover. Det er en modell som brukes i 1. divisjon.

Södergren omtaler kravet som «urealistisk».

– De sportslige kriteriene må være like for alle lag. Det er ikke gjennomførbart at ett lag skal ha flere hjemmekamper enn andre. Da tuller man med grunnleggende sportslige prinsipper, og det mener vi er feil.

– Lå det inne et krav fra Narvik om at de skulle ha flere hjemmekamper enn andre lag?

– Ja, avslutter Södergren bestemt.

Stig Winther, styreleder i Arctic Eagles, bekrefter at klubben har foreslått at de skal ha flere hjemmekamper enn de andre lagene. Dette for å spare både Narvik og andre klubber økonomisk.

– Det er riktig at vi har foreslått at det skal være to ganger ni dobbeltkamper for alle lagene, men at de siste ni vil vi spille hjemme.

– Norsk Topphockey sier at dette er sportslig urimelig, hva sier du til det?

– Sportslig rimelighet er jo selvsagt diskuterbart. Hvis noen klubber tror at vi skal komme til Oslo for å spille dobbeltkamper mot forskjellige lag, så vil jo dette være sportslig urimelig.

Fornøyd uansett utfall

Det er i overkant av tre måneder igjen til seriespillet i ishockey startes opp igjen i Norge.

Stig Winther sier at to representanter skal reise til Oslo på mandag for å forhandle med forbundet.

– Vi har fått en hyggelig invitasjon fra forbundet for å diskutere diverse mulige løsninger. Her regner jeg med at diskusjonen kan føre frem til et kompromiss.

Uansett utfall er Winther fornøyd med at klubben har prøvd å forandre seriesystemet.

– Selv om vi ikke lykkes denne gangen, så sier generalsekretær Ottar Eide i NIHF at denne prosessen kan være med på å iverksette en endring i forbundet, avslutter Winther.