Krever avklaring om E6-utbygging: – Pinlig

– Saken er i utgangspunktet svært pinlig. Her ligger det en avtale for E6 Helgeland som man har jobbet ganske intenst med. Jeg synes det er veldig spesielt og pinlig dersom regjeringen ikke fullfører, sier fylkesleder Bjørnar Skjæran i Nordland Arbeiderparti.

Tidligere har NRK fortalt om bilister og vogntogsjåfører som har betalt bompenger i over ett år, men likevel ikke får rettet opp E6 gjennom Grane i Nordland.

I dag har Arbeiderpartiet fremmet et forslag i Stortinget om å be regjeringen om å komme med en plan for hvordan prosjektet skal kunne fullføres som forutsatt.

Ifølge Skjæran vil det koste rundt 160 millioner kroner å fullføre strekningen. Totalt koster veipakken mellom 5 og 6 milliarder.

– Hvis forslaget får flertall, vil det senest legges frem for Stortinget igjen ved revidert nasjonalbudsjett til våren, sier fylkesleder Bjørnar Skjæran i Nordland Ap. Foto: Barbro Andersen

– Vi har fremmet et forslag som vil sørge for at veien blir ferdigstilt som planlagt – dersom det får flertall. Dette er så langt Stortinget kan gå i å instruere regjeringen, så jeg håper inderlig at forslaget får flertall i dag, sier Skjæran til NRK.

– Meningsløst

I forrige uke kom nyheten om at bilistene heller ikke får tilbake bompengene de allerede har betalt for veien som de nå likevel ikke får.

– Jeg kan ikke tenke meg at man nå ikke bare lar være å fullføre strekningen, men i tillegg skal kreve inn bompenger for en strekning man ikke bygger. Det er meningsløst og noe folk aldri kommer til å forstå, så jeg krysser fingrene for det som skjer i Stortinget i kveld, sier Skjæran.

Stortinget ber regjeringen legge fram plan for utbygging av E6 Helgeland som også inkluderer strekningene i Grane kommune, i tråd med tidligere stortingsvedtak, og at planen legges fram for Stortinget senest i Revidert nasjonalbudsjett for 2019 Representantforslag fra Arbeiderpartiet

Tror ikke dette er spikeren i kista

Fylkesleder Allan Ellingsen i Nordland Frp påpeker at parsellene det er snakk om, i utgangspunktet ikke var en del av E6-pakka, men at dette var et delprosjekt dersom det var igjen penger til det.

– Dagens bevilgning er til ei storstilt satsing på E6 på Helgeland. Men den strekker ikke til disse parsellene. Det betyr at vi er nødt til å jobbe for at de blir bygd uten å øke bompengeandelen, sier Ellingsen.

Allan Ellingsen (Frp) sier man må få ei statlig bevilgning for å kunne fullføre prosjektet. Han har fortsatt tro på å fullføre prosjektet.

Han tror likevel ikke dette er spikeren i kista for strekningen på E6.

– Men da må man ha ei statlig bevilgning, og det har vi vært i møter med samferdselsministeren om. Dessverre er ikke dette noe som er løst over natta, man må finne ganske mye penger, og det er en prosess som tar mer enn ei uke eller to.

Heller ikke innad i partiet er man helt enige. Stortingsrepresentant Dagfinn Olsen (Frp) sier at det å finne de nødvendige midlene er den store utfordringen.

– For å få bygd ut E6 i Grane må enten andre prosjekter nedprioriteres, eller så må Statens vegvesen gjøre andre omprioriteringer for å finne midlene. Departementet har allerede sett på dette, jeg tror ikke man får friske midler over natta, sier Olsen.