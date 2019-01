Krever 80.000 kroner for at Arvid skal slippe timevis i båt til postkassa

– Jeg mener at det er helt uakseptabelt. Det burde kunne være mulig for Boreal å få til en avtale for en billigere penge.

Det sier fylkesråd for samferdsel i Nordland, Svein Eggesvik. Tidligere i år skrev NRK om at Nordland fylkeskommune ville hjelpe noen innbyggere i Hadsel kommune slik at de slapp fem timers reisevei for å hente sin egen post på Hennes.

Eggesvik kunne onsdag fortelle at det ikke ble noe av løsningen de håpet på. Grunnen er at Boreal ber om 80.000 kroner i året for at deres ansatte skal gå noen meter unna fergekaia for å levere posten i postkassene på Lonkan, Helgenes og Brottøy.

Fylkesråd for samferdsel i Nordland, Svein Eggesvik. Foto: Berit Stensland / Nordland fylkeskommune

– Vi tilbyr å legge til et ekstra anløp i uka til disse stedene, samt at Posten får gratis frakt i våre båter. Resten er ute av våre hender. Vi har forsøkt å forhandle med Boreal, men de rikker seg ikke.

Med to anløp i uken på tre steder, betyr det at Boreal ville tatt en avgift på 254 kroner per anløp.

Spanderer postkasser

Pressesjef i Posten Norge, John Eckhoff, bekrefter at de ikke kom til noen løsning med fylkeskommunen. Han sier tilbudet fra Boreal var langt unna hva de hadde tenkt seg.

– Vi har vært klar på at vi måtte kutte i tilbudet av kostnadsmessige grunner. Når prisen deres er så høy sier det seg selv at det ikke går.

Eckhoff sier at han ikke vil gå ut med hvor mye Posten eventuelt kunne bidratt med, men at han først trodde at fylkeskommunen kom til å ta regningen.

John Eckhoff, Posten Norge AS. Foto: Posten

– Fylket gikk jo veldig hardt ut og sa at de skulle ordne dette. Så kom det opp kostnadsspørsmål rettet mot oss. Det var ikke fylket interessert i å dekke, og da er vi like langt.

Nå sikter de mot en ny løsning.

– Etter at vi fikk et innspill fra innbyggerne selv, har vi bestemt oss for at vi skal sette opp 10 postkasser på Stokmarknes. Da vil dette bli det nye stedet for å hente post for disse innbyggerne.

– Svada

Med hurtigbåt tar det litt over en time fra Helgenes til Stokmarknes. Leif Håkon Ellingsen bekrefter at innbyggerne vil ha denne løsningen foran å hente posten på Hennes.

En av innbyggerne på Helgenes, Arvid Melkersen, blir ikke videre glad når han får vite hva Boreal ville ha for å bære posten noen meter ut av båten.

– Nei, vet du hva. Jeg syns det blir alt for mye. Båten går jo hit uansett og det er ikke mange meter de skal gå for å legge posten i postkassene. Jeg syns det bare blir svada.

Daglig leder i Boreal Sjø AS, Steinar Mathisen, ville ikke gi en kommentar til saken, onsdag.