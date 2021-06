57-åringen i Bodø kan ta opp telefonen sin hvor som helst for å sjekke sin nye og kanskje viktigste app. Den heter Kaiku Health og er et digitalt verktøy for oppfølging av pasienter som får kreftbehandling.

Med den på telefonen kan hun enda raskere enn før komme i kontakt med kreftlegen sin.

Noe av hensikten er at pasientene sjøl skal følge nøye med og si fra dersom de har symptomer som kan tyde på at noe er galt.

– Sånn som da jeg fikk et utslett. Da fikk jeg beskjed om å behandle det med ei bestemt salve. Men så fikk jeg en ganske kraftig kløe. Da fikk jeg snakka med legen min med en gang etter å ha sagt fra om det på appen.

Hva er Kaiku Health? Ekspandér faktaboks Kaiku betyr «ekko» på finsk

Et finsk firma innen helseteknologi har utvikla et digitalt verktøy for oppfølging av pasienter som får kreftbehandling, blant annet immunterapi

Via en app registrerer pasientene selv sine symptomer

Rapporteringa overvåkes i sanntid av helsepersonell

Registrert virkelighetsdata blir gjort tilgjengelig for forskning (kilde: Nordlandssykehuset)

Redd det skulle bli upersonlig

Åseng fikk kreftdiagnosen i juli fjor. Derfra gikk det veldig fort med stråling og cellegift i Tromsø. I november begynte hun med immunterapi i Bodø.

Det skal hun holde på med i ett år nå.

Nordlandssykehuset er først ute med å ta i bruk appen Kaiku Health, som er utvikla i Finland. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

I løpet av året skal 100 pasienter i Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset få tilbud om å bruke det nye digitale verktøyet.

Allerede denne uka får mange nye pasienter tilbudet.

I starten var Ann Kristin Åseng litt skeptisk da hun ble spurt om å være med å teste den ut.

– Jeg var redd det skulle bli upersonlig. Men det ble det ikke. Nå får jeg svar på det jeg lurer på med en gang, om ikke på minuttet. Det er knalltøft at Nordlandssykehuset er først ute i landet med å ta i bruk appen.

Hun kan sjekke appen overalt og ha nær kontakt med sykehuset. Foto: Barbro Andersen / NRK

Stor fare for bivirkninger

På kreftavdelinga i Nordlandssykehuset mener de at den nye appen gjør kreftbehandlinga enda bedre.

– Når vi kan følge pasientene opp litt tettere mens de er hjemme via appen så kommer vi rett og slett tidligere til. Fordi vi er tettere på.

De har valgt å starte med pasientene som får immunterapi fordi det er så viktig å oppdage symptomer på at noe kan være galt tidlig.

Ellinor Haukland, avdelingsoverlege Nordlandssykehuset Foto: Ida Dølmo, Nordlandssykehuset

– Vi vet jo at mange kreftpasienter får skader av den behandlinga vi gir. Det er litt skumle medikamenter, sier avdelingsoverlege Ellinor Christin Haukland som leder kreftforskninga i Nordlandssykehuset

Immunterapi er blitt en stadig mer vanlig behandlingsform. Det går ut på at immunsystemet i kroppen slås på slik at kreftcellene blir angrepet. Da er det også stor fare for at det friske vevet blir angrepet.

Men, legger hun til:

– Vi har noen pasienter som står på immunterapi i opptil to år. Immunterapi er det største som har skjedd i kreftbehandlinga de siste ti årene.

Hva er immunterapi? Ekspandér faktaboks Kreftbehandling som stimulerer kroppens eget immunforsvar til å angripe kreftceller

Faren er at det ikke bare er kreftcellene som angripes, men også det friske vevet i kroppen.

Medfører alvorlige skader hos 15 prosent av pasientene

Avhengig av å håndtere symptomer tidlig for å unngå alvorlige skader og stopp i behandling

Blir stadig mer vanlig behandling å gi ved flere krefttyper

(kilde: Nordlandssykehuset)

Får spørsmål om 17 symptomer

I appen får pasientene jevnlig beskjed om å fylle ut et skjema med spørsmål om 17 ulike symptomer, som f.eks. kortpustethet og hoste, i tillegg til spørsmål om hvordan de har det i hverdagen.

De kan også sende direkte melding til avdelinga og få et hurtig svar på det de lurer på.

På avdelinga sitter helsepersonell og følger med på meldinger fra pasientene.

– Hvis vi oppdager symptomer før det får utvikle seg så kan vi unngå alvorlige bivirkninger.

Overlegen: – Dette er framtida

Nordlandssykehuset har brukt lang tid på å oversette og tilpasse appen, som er utvikla i Finland, til norske forhold. De har ikke minst vært opptatt av pasientsikkerhet.

– Vi er jo første sykehuset i Norge som tar dette i bruk som del av standard pasientbehandling. Vi begynner med immunterapi fordi vi synes det er der det er mest kritisk å følge litt ekstra med. Også tenker vi at dette er framtida.

Frigjør tid for pasient og sykehus

Inntil nylig var Åseng inne på sykehuset hver 14. dag for å få dosen sin. Nå nylig ble dosen økt slik at hun slipper unna med en gang i måneden.

Ei uke etterpå dukker det opp et skjema i appen som hun skal svare på.

1. juni starta Ann Kristin Åseng på jobb igjen i fylkeskommunen – samtidig som hun fortsetter med immunterapibehandling. Foto: Barbro Andersen / NRK

Åseng synes det er trygt å vite at det er mennesker som følger med og «overvåker» det hun legger inn. Hun anbefaler de som får muligheten til å prøve den ut.

– Det er genialt, det frigjør tid både for dem på kreftavdelinga og for meg. Jeg føler meg rett og slett friere, for jeg kan fylle ut skjema og bruke appen når jeg vil.