Kratholm har fått tilbake autorisasjonen som øyelege

Jens Kratholm har fått tilbake autorisasjonen som øyelege. Det har helsepersonellnemnda besluttet når Kratholm har fått delvis medhold i sin klage.

Det skriver Fremover.

Kratholms advokat Tor J. Strand sier til NRK at det er begrensinger i vedtaket mot øyelegen for å drive privat virksomhet.

Autorisasjonen til Kratholm ble kalt tilbake etter at flere av hans pasienter med grå stær hadde fått alvorlig øyebetennelser i 2019.

Da ble alle operasjoner innstilt.

Bakteriejegere fra Kompetansesenteret i smittevern Helse Nord (Korsn) fant ikke smittekilden. Likevel konkluderte de med at det hadde forekommet alvorlige avvik i renholdet av utstyr ved klinikken, og at det var årsaken til sykdomstilfellene.

Det endte med at hans autorisasjon først ble suspendert, før den ble inndratt.

Nå har altså Kratholm fått denne tilbake, men saken ble avgjort under dissens. Fem stemte for, to stemte mot at han skulle få autorisasjonen tilbake.