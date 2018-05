Kråkereir førte til strømbrudd på hele øya

– Vi fikk beskjed klokken halv sju at det var en feil på nettet på Røst. Da startet vi feilsøking og fant fort ut av grunnen, sier Pål Martinussen, nettsjef i Lofotkraft.

Han og kollegene oppdaget at en uheldig kråke var i ferd med å starte familielivet på en lite lur plass.

– Det var en kråke som hadde begynt å bygge reir i en mast. Etter vi fjernet reiret fikk vi fort bygget opp strømforsyningen, og strømmen var tilbake rundt halv ni, sier Martinussen.

Høysesong for kråkeproblemer

Men de som trodde at kråkekortslutning i strømforsyninger er sjelden kost, må tro om igjen. Martinussen forklarer at faren for dette er spesielt høy på våren, og med god grunn.

Denne masten så ut som et fint sted for å bygge reir for kråka. Foto: Privat

– Ja, spesielt nå på våren når ungene kommer og skal lære seg å fly. Da er det ofte noe som kan lage problemer for oss. Enten med reiret eller at fugler kommer i direkte kontakt med ledningene.

På grunn av dette har strømselskapet gjort tiltak for å i større grad forhindre at dette skjer.

– Vi har mange plasser isolert mastene våre, sånn at det skal mye mer til for at det skal bli kortslutning. Vi har også gjort det slik at om en fugl fører til jordslutning, så mister ikke kundene strømmen.

– Hva var det som gikk galt nå?

– Det tør jeg ikke si, men det er klart at om kråken bygget reir mellom ledningene, så blir det kortslutning.

Ikke sur på kråka

Til tross for at kortslutninger forårsaket av fugler er i høysesong, sier Martinussen at beredskapen ikke økes i disse vårmånedene.

– Nei, vi har ikke noe mer enn den vanlige beredskapen vi har hele tiden, sier han lattermildt.

– Men ingen er sur på kråka?

– Nei, det tror jeg ikke. Jeg er heller ikke sikker på om hun er i live, sånn sett.