Hvis du er en av dem som savner shorts, uteservering og en rolig spasertur i noenlunde sommerlig vær, kan du slutte å lese nå.

Og hold samtidig på hatten.

Meteorologene melder om kraftige vindkast på mellom 30 og 35 meter i sekundet i Salten, Lofoten og Ofoten til helga.

Og lørdag kan nordlendinger vente en temperatur ned i tre plussgrader.

Det er tydelig tale fra meteorologenes oversikt på Twitter:

Frisk bris til liten kuling

Meteorolog Rune Skoglund, forteller at vi vil få nedbør natt til fredag og at det i all hovedsak er regn det er snakk.

Temperaturen vil synke natt til lørdag og da kan nedbøren komme som sludd.

Det vil ligge på en frisk bris, liten kuling på lørdag.

– Er dette normalt i årstiden vi er i nå?

– Det er ikke noe unormalt i og for seg, sier Skoglund.

– De høye temperaturene lar vente på seg

Statsmeteorolog Rune Skoglund. Foto: Privat

I Bodø er det på lørdag meldt vindkast opp i 30 meter i sekundet, regn og tre grader. I Svolvær vil vinden også merkes godt, med kast på 25 meter i sekundet, mens vinden i Narvik blåser opp i 27.

– Blir dette en tidlig høststorm?

– Ja.

De lave temperaturene holder seg ut neste uke.

– Det blir ikke noe høy varme utover neste uke. Det vil bedre seg når vi kommer over helga, eller kanskje mandag, sier Skoglund og fortsetter:

– De høye temperaturene lar nok vente på seg, så vi skal ikke regne med noe mer enn seks til syv plussgrader.

I de sterke vindkastene sier meteorologen at småbåter må være ekstra forsiktig på havet.

Dårlig vært skaper trøbbel også i fjellet

Og det er ikke bare til sjøs det høstlige været skaper utfordringer. Varslingstjenesten Varsom.no melder om faregrad fire, stor snøskredfare, i hele Nordland fredag.

Det ventes mange naturlig utløste skred. Mildværet går høyt til fjells og det er fare for store naturlig utløste våte flakskred.

Unngå skredterreng, råder varslingstjenesten. Det er fare for både flakskred og løssnøskred. Faren for snøskred er moderat for helga.