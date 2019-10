Kraftige reaksjoner på utestengelse av Glimt-supportere: – Utrolig klønete

– Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte.

Thor Arne Hansen er oppgitt. Han er leder for GodsetUnionen og har fått med seg hvordan Glimt har valgt å kaste ut sine egne supportere.

Bakgrunnen er kampen mellom Bodø/Glimt og Tromsø på Aspmyra forrige helg.

Noen få supportere valgte før kampen å tenne flere bluss i ly av en stor duk, noe som gjorde at deler av duken tok fyr. Det skal i tillegg ha kommet rasistiske tilrop i form av samehets mot TIL-spillere mens de varmet opp på sidelinjen.

Erling Rostvåg er talsperson for Klanen. Foto: Elin Martinsen / NRK

Fotballklubben har reagert med å kaste supporterne ut fra egen tribune. Synderne kan få krav om erstatning, og det blir politianmeldelser.

Å straffe alle på bakgrunn av det noen få har gjort, er ikke Hansen spesielt begeistret for. Han mener klubben håndterer dette på en «utrolig klønete måte».

– Tribuneliv og tribunekultur er en stor del av opplevelse for alle som kommer på kamp. Dette kan skade klubben mer enn de tror.

Erling Rostvåg er talsperson for Klanen, supporterforeninga til Vålerenga. Han deler synspunktet.

– Dette fremstår som en voldsom reaksjon som rammer mange som ikke har noe med dette å gjøre. Dette er oppskrift på trøbbel og dårlig dialog i lang tid fremover.

– Svært uvanlig

Roger Lillebøe Hansen er styreleder i Bataljonen. Det er Branns supportergruppering.

Heller ikke han har mye til overs for måten Glimt håndterer saken.

Roger Lillebøe Hansen er styreleder i Bataljonen. Foto: Sølve Rydland / NRK

– Dette er svært uvanlig. Kollektiv avstraffelse er aldri greit. Her burde man heller ha kommunisert bedre. Glimt som klubb og supporterne må dra i samme retning.

Han mener en bedre løsning ville vært å identifisere dem som ikke klarer å oppføre seg, og ta noen klare runder med disse.

– Hva slags ansvar har supporterne?

– Vi har et ansvar og tar også et ansvar. Skjer det noe uriktig må man ta tak i det. Da gjelder det å få de som tråkker over, inn på den rette stien.

Fokuserer på trygghet

Daglig leder i fotballklubben Bodø/Glimt, Frode Thomassen, sier at det er viktig for dem at folk kan føle seg trygge på deres arrangement.

– Her oppstod det en såpass farlig situasjon i kampen mot Tromsø, at det måtte resultere i en reaksjon. Jeg leser at noen mener det er kollektiv avstraffelse. For oss handler det om kollektiv trygghet, sier Thomassen til NRK.

Frode Thomassen i Bodø/Glimt. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Han bemerker at supporterfeltet er midlertidig stengt.

Han ønsker en dialog med supporterne og komme fram til tiltak og virkemidler som gjør at alle som vil kan ta del i kampene, på en trygg og god måte.

– Dette er et sikkerhetstiltak mer enn en straff.

– Har dere ikke dialog med supportere deres?

– Jo, vi har også sikkerhetsmøter. Vi har identifisert tre personer, men kjenner på at dette var en planlagt handling som flere visste om. Da må vi sammen med supporterklubben finne ut hvordan vi skal få grep om den situasjonen i stort.