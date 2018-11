– Nå ønsker ikke lenger Ap at utviklingen skal basere seg på kunnskap, men på følelser, sier Terje Halleland som sitter i energi- og miljøkomiteen for Fremskrittspartiet.

Terje Halleland (Frp) sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Foto: Torbjørn Tandberg

Han reagerer kraftig på vedtaket som ble gjort under Nordland Arbeiderpartis fylkesmøte i helga. Der bestemte de seg for å stå sammen med de andre nordnorske fylkeslagene om å si nei til oljeutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Et overveldende flertall på årsmøtet i Nordland stemte for den nye linja i politikken. Leder i Nordland Arbeiderparti, Bjørnar Skjæran sier at det er mange andre større og viktige saker de vil satse på når de skal bygge fremtidens Nordland.

– Vi vil satse mer på industri, sjømat og kraft. Saken om oljeboring i Lofoten har vi samlet oss om at vi ønsker å legge bort, forklarer han.

– Kan ikke vær mot olje, men for ringvirkninger

Terje Halleland siterer Olje- og energiminister, Kjell-Børge Freiberg (Frp), som har påpekt at en ikke kan være mot petroleumsaktivitet og for ringvirkninger.

– Det er akkurat det Nordland Ap er. De krever mer ringvirkninger av olje og gassnæringen, men de vedtar altså en politikk der de nekter for å få kunnskap om det de ønsker. Sånn sett har Nordland Ap fattet et historisk vedtak.

Han mener at de nå forlater industrilinjen Ap i Nordland har hatt i alle år og ser alvorlig på det.

– Jeg frykter for aktiviteten på Helgeland, spesielt når Nordland Ap argumenterer med at en ikke kan ha en oljevirksomhet i Lofoten grunnet fiskeriaktiviteten. Det må bety at de også i neste omgang vil arbeide for å avvikle aktiviteten i Barentshavet, hevder han.

Terje Halleland mener det er helt uholdbart å forholde seg til slik politikk for en næring som er avhengig av store investeringer og inntjening over en lang tidshorisont.

Fellesforbundet, som har om lag 2000 medlemmer i industrien i Nordland, er enige med Halleland om at utviklingen må baseres på kunnskap, ikke følelser. Distriktssekretær Per Christian Brennvik Jacobsen er ikke imponert over vedtaket.

Per Christian Brennvik Jacobsen er distriktssekretær i Fellesforbundet i Nordland. Foto: Barbro Andersen / NRK

– I Fellesforbundets øyne sier Ap egentlig nei til en plass mellom 2000 og 3000 arbeidsplasser, som ville kommet Nordland og hele landet til gode. Hvis en konsekvensutredning viste at vi kunne skadet fiskeriindustrien, ville vi aldri gått med på å borre etter olje. Men det er jo det vi ikke vet, sier han.

Vil ha oljevirksomhet nordover, men ikke i Lofoten

Vedtaket i fylkespartiet er stikk i strid med landsmøtevedtaket til Ap i 2017. Nå håper Ap-lederen i Nordland at landsmøtet i 2021 vil lytte til Nordland i spørsmålet om oljeboring i disse omstridte områdene.

– Den gang var vi veldig tydelige på at olje- og gassnæringa flytter nordover, og den skal gi mye større ringvirkninger i nord. Arbeiderpartiet vil fortsatt stille krav om det. Det skjer masse spennende i Norskehavet, også utenfor Nordland. Vi ønsker å utvikle basene og leverandørindustrien videre, som er en del av den nasjonale industristrategien, men når det gjelder akkurat området rundt Lofoten og Vesterålen, ønsker vi å legge det bort, sier Skjæran.