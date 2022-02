Påtaleleder i Nordland politidistrikt, Stig Morten Løkkebakken, skriver følgende i en e-post til NRK:



Nordland politidistrikt har et godt samarbeid med spesialisthelsetjenesten i politidistriktet. Vi opplever at vi alle sammen jobber for å finne de beste løsningene for innbyggerne og vi har forståelse for at spesialisthelsetjenesten, som alle andre som forvalter offentlige midler må søke å gjøre dette på den mest effektive måten. Når det er sagt så er vårt perspektiv i denne saken hva som er best for de fornærmede og den videre etterforskningen av straffesaken.



Politiet opplever at det vil være utfordrende å bare ha ett overgrepsmottak i dekningsområdet til Nordlandssykehuset, noe vi i all hovedsak begrunner med at det vil kunne gå ut over rettsikkerheten til de involverte samt at det vil kunne bli enda mer belastende for de fornærmede og vi frykter også at det vil føre til færre anmelder. Før vi går videre å begrunner hvorfor vi mener dette ønsker vi å understreke at politiet oppfordre alle som har vært utsatt for overgrep å kontakte overgrepsmottakene for å få sikret bevis, selv om man ikke ønsker å anmelde på dette tidspunktet.



I saker hvor det er aktuelt å fremstille personer for overgrepsmottaket er det viktig av hensyn til bevisene at disse sikres så fort som mulig. Tidsnære bevis vil som regel ha stor vekt når de skal vurderes og veies av retten. En del biologisk materiale er av flyktig art, og fortvitres etter hvert som tiden går. For politiet framstår som lite verdig å la fornærmede måtte avstå fra å gjøre seg ren, eller bytte klær etter et overgrep fordi man ikke kommer til overgrepsmottaket innen rimelig tid. Dersom det går flere dager til man kan får gjort de nødvendige medisinske undersøkelsene vil dette bli svært krevende for de fornærmede.



Også skader bør være undersøkt og dokumentert raskt, og av personell med særskilt kompetanse innenfor dette. Slike skader bør dokumenteres før de undergis behandling, og før man får problemstilling knyttet til at skadene kan ha oppstått i tiden mellom påstått overgrep, og tid for undersøkelsen.



For lang avstand til overgrepsmottakene vil også kunne innebære at rettssikkerheten for fornærmede og påstått overgriper svekkes, dersom dette medfører at det går lang tid mellom hendelse og overgrep. Bevis som kunne vært sikret tidligere forsvinner, og saken kan ende med å ikke bli oppklart. Dette frarøver involverte parter å få saken skikkelig opplyst, og avgjørelsen vil kunne bli preget av dette. Dersom avstand blir for lang vil det også innebære flere utfordringer. I vår landsdel vil det oppstå kommunikasjonsmessige utfordringer som gjør at man ikke kan reise på grunn av for eksempel trafikale utfordringer, eller vær. Det vil også kunne være problematisk for fornærmede å faktisk reise kollektivt etter å blitt utsatt for en alvorlig traumatiserende hendelse da den emosjonelle belastningen vil kunne bli stor. Alternative reisemåter f.eks. fra Sortland til Bodø med bil vil være en særs lang og krevende tur i den situasjon fornærmede er i.



Politiets erfaring med overgrepssaker er at de fornærmede er i en svært sårbar situasjon. Mange opplever skam knyttet til det som har skjedd og noen bebreider seg selv for det de har blitt utsatt for. Vi frykter at en lang og krevende reisevei kan medførte at enda flere kvie seg for å oppsøke overgrepsmottakene. Det kan også spille inn at de må utsette seg for intime undersøkelser og spørsmål knyttet til hendelsen, noe som er viktig å få klarlagt for å få opplyst saken og vurdert de bevis som finnes. Det er også de som har lest eller hørt om andres erfaringer som gjør at de ikke ønsker å gå igjennom dette selv. Til det siste vil politiet understreke at de som jobber ved overgrepsmottakene er svært profesjonelle i den jobben de har, og er særlig klar over den vanskelige situasjon de som undersøkes er i.