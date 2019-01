Kraftige nedbørsmengder fører til stor snøskredfare i Lofoten

Det er nå varslet om stor snøskredfare i Lofoten. Dette kommer på bakgrunn av kraftige snøbyger som beveger seg innover mot øygruppen.

– Det kommer kraftige byger sammen med en vindøkning. Det er en relativt smal byge rent geografisk sett, men den har med seg mye nedbør.

Det sier statsmeteorolog Sevim Müller. Hun sier at et lavtrykk lenger ute på havet gjør været vanskelig å forutse i morgen, men at Lofoten ser ut som et sannsynlig mål for opptil 35 millimeter med nedbør.

– Vi er ikke hundre prosent sikker på hvor den kommer til å treffe, men det ser ut til at Lofoten er et godt mål foreløpig. Vi har kald luft og et forholdsvis varmt hav, noe som gjør at det danner seg veldige byger.

Slik så værmeldingen ut for Ballstad i Lofoten, lørdag. Foto: Skjermdump: yr.no

Fraråder fjelltur

Med et slikt varsel er det ikke vanskelig å tenke seg at fjellturer i dette området er en dårlig idé, søndag.

Reiselivssjef i Destination Lofoten, Elisabeth Dreyer, sier at det er mye aktivitet i lofotfjellene på vinteren og at hun håper folk passer godt på seg selv.

Elisabeth Dreyer, Destination Lofoten. Foto: Destinasjon Lofoten

– Det finnes mange toppturer folk tar på vinterstid og. Ferdes man på egen hånd må man være veldig obs på at det kan være farlig i fjellet. Uvante fjellgåere må sjekke varsom.no og rådføre seg med vante fjellførere før de bestemmer seg.

Det samme sier fjellfører og administrator i Northern Alpine Guides, Sjur Hauge. Ifølge varsom.no bør folk holde seg unna skredterreng, noe han ber folk respektere.

– På generelt grunnlag kan jeg si at folk må følge varsom og følge ferdselsrådene. Det er det eneste jeg kan anbefale. Da har du et godt grunnlag for å gjøre gode valg.

Må regne med måking

På grunn av de store snømengdene vil sannsynligvis lofotingene bli tvunget til å ta i bruk snøskuffen, søndag.

– Det er ganske mye, ja. Men sånt skjer! Det er jo tross alt vinter. Folk må ta hensyn til været når de skal ut for å kjøre bil, siden det kan bli ordentlig dårlig sikt, sier meteorolog Müller.

Müller sier at været kommer til å bevege seg innover mot Salten utover søndagen og at vinden vil øke til stiv kuling.

– Vindretningen er blir det spennende å få med seg i morgen. Det er veldig vanskelig å si akkurat nå. I dag blåser vinden mot sørøst, men jeg tror den vil dreie mot sørvest på søndag.

Akkurat hvor i Salten uværet kommer til å treffe etter den har passert Vestfjorden, er uvisst.