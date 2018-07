– Jeg følte meg litt sliten i dag og skal ut å reise. Derfor passet det bra med en energidrikk, forklarer Nikolai.

Han passer på at han ikke drikker flere energidrikker om dagen og i hvert fall ikke uten å spise.

– Jeg har opplevd å bli «høy» på energidrikk, men som ofte blir jeg bare mer våken, forteller 16-åringen fra Bodø.

Tall fra drikkevarebransjen viser en kraftig økning i salg av energidrikker i sommer. Økningen i juni var på hele 24 prosent. Siden nyttår er har salget økt med nesten 12 prosent (se tabell nederst i saken).

– Nordmenn drikker som aldri før

Petter Nome er direktør i Bryggeri- og drikkevareforeningen. Foto: Bryggeri- og Drikkevareforeningen

Petter Nome er direktør i Bryggeri- og drikkevareforeningen. Han sier til NRK at folk drikker som aldri før, og at folk drikker sunnere. Unntaket er energidrikken som skiller seg fra sunnhetstrenden.

– Energidrikk er ikke akkurat det man forbinder med tørstedrikke i varmen, og anbefales ikke for det heller. Men det handler nok om en internasjonal trend og energidrikke vokser i flere land, sier Nome.

Energidrikk er mest populært blant unge menn i begynnelsen av 20-årene.

Kan gi hjerteforstyrrelser

Salget av energidrikke er økende. Mange unge velger en koffein-drikk framfor noe leskende i varmen. Foto: Maja Susann Martinsen Johnsen / NRK

Seniorforsker Trine Husøy ved Folkehelseinstituttet har deltatt i risikovurderinger hvor man har sett på hvordan energidrikker påvirker barn og ungdom, og har funnet ut at selv relativt lave inntak av koffein påvirker kroppen.

Hun er ikke overrasket over at salgstallene øker tross advarslene ved for stort inntak.

Trine Husøy ved Folkehelseinstituttet.

– Problemet er koffein i energidrikkene. Får man i seg for store mengder på kort tid kan man oppleve søvnløshet, uro og nervøsitet, og hjerteforstyrrelser. Men da skal man drikke en god del.

– Er energidrikk bra til slukke tørsten i sommervarmen?

– Det gir deg væske, men også mye koffein i kroppen på kort tid.

Husøy er spesielt bekymret for de unge som ikke er vant til å drikke kaffe.

– Ungdom blir avhengig

Iramghan Malik er daglig leder i en Joker-butikk i Bodø. Energidrikke står for en betydelig del av omsetningen for butikken. Foto: Maja Susann Martinsen Johnsen / NRK

På en Joker-butikk i Bodø er store deler av det lille varelageret forbeholdt produkter som gir deg ekstra energi.

Butikksjef Iramghan Malik sier 60 prosent av drikkevarene han selger er energidrikk.

– Energidrikk er det folk vil ha og er det vil selger mye av. Nå på sommeren har trenden endret seg fra leskedrikk til energidrikke, sier Malik.

Malik tror også at koffein kan virke avhengighetsskapende for folk, som også er en årsak til økningen.

Sjekk hvor mye energidrikk barn og unge maks bør drikke 50 kilo 125 mg koffein per dag Litt over en boks (2,5 dl) 60 kilo 150 mg koffein per dag I underkant av to bokser (2,5 dl) 70 kilo 175 mg koffein per dag Litt over to bokser (2,5 dl) 80 kilo 200 mg koffein per dag To og en halv boks (2,5 dl) 90 kilo 225 mg koffein per dag Underkant av tre bokser (2,5 dl)

– Avhengigheten kommer etter hvert, og vi opplever svært ofte ungdommer som kommer innom for å kjøpe energidrikke om morgenen fordi de ikke klarer å fungere normalt uten, sier Malik.

Malik forteller at det er veldig mange barn som prøver å kjøpe energidrikk. Men butikken har 14 års aldersgrense for å kjøpe drikken.

Petter Nome i Bryggeri og drikkevareforeningen sier de har sett at det er flere butikker som har innført egen aldersgrense for energidrikke. Men at de ikke har noen gode indikasjoner på at denne løsningen funker.

– Så fort et produkt får en aldersgrense så blir det bare mer spennende, sier Nome.