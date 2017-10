Kraftig uvær i nord gir trøbbel på sjøen – flere OBS-varsel langs kysten

Da hurtigruteskipet MS «Vesterålen» la til kai i Bodø i dag lå de og ventet ei stund før de så en mulighet til å legge til kai.

– Vi har begrensninger på båtene, og på den her båten var vi ganske nær øvre grense i hva som er grensa for at vi går inn for å unngå å skade folk eller båt, forteller kaptein Jan Kristian Jonassen på MF Vesterålen.

Natt til mandag og mandag har sterk vind herjet flere steder i regionen, men det er på Helgeland vinden har rammet hardest.

– Vi hadde et lavtrykk som passerte i natt, nå har det flyttet seg østover inn i Sverige. Det har gitt sterk vind. På Sømna var vinden oppe i sterk storm i natt, sier vakthavende meteorolog Ragnhild Nordhagen.

Også i Bodø var vinden oppe i sterk kuling mandag formiddag, med hvite bølgetopper i innseilinga som gjorde det tøffer en vanlig for Hurtigruta å legge til kai.

Hurtigruteskipet MS «Vesterålen» ble nødt til å vente på at vinden stilnet før de la til kai i Bodø. Video: Mette K. Vollan/NRK.

Utfordrende å legge til kai

I Bodø kom hurtigruteskipet seg omsider til kai. Kapteinen sier man hele tiden må tenke på vinkelen mellom vinden og kaia.

– Vi prøver å kjempe minst mulig mot kreftene. Derfor bruker vi både anker og kjetting for å gjøre det så trygt som mulig, i tillegg jobber vi mot kaia.

Kapteinen sier at det blir ekstra utfordringer med de nye fenderne langs nykaia i Bodø.

– Det blir både hardt og glatt. Når vi først får lagt til kai i slikt vær blir vi nødt til å fortøye dobbelt både foran og bak, sier kaptein Jonassen, som presiserer at misnøyen med fenderne er hans personlige mening.

Det er ikke bare Hurtigruten som har merket uværet. Tidligere i dag meldte Torghatten Nord at en rekke ferjeavganger i Bodø er innstilt mandag. Det gjelder blant annet Bodø-Moskenes, Bodø-Røst-Værøy, Bodø-Sandnessjøen og Rødøybassenget.

Fremdeles sterk vind og nedbør

Meteorologene har sendt ut OBS-varsel for flere steder langs nordlandskysten om både sterk vind og mye nedbør.

– For Nordland sin del er det sør for Bodø at vinden kan ligge på en sterk kuling utover dagen. Fra i morgen av vil det være vestlig liten kuling på utsatte steder. Etter lavtrykket har passert er det en del bygeaktivitet i bakkant som kan gi mye nedbør det kommende døgnet.

Flere steder i regionen har vinden herjet mandag. Her er et leserbilde fra Stia i Meløy. Foto: Gunnar Nilsen

Meteorologene har varslet opp mot 40–90 millimeter nedbør i områdene Salten, Saltfjellet og Ofoten.

Vind og nedbør i resten av Nord-Norge også

Sør i Troms kan det også komme lokalt mye nedbør vest for Lyngsalpene, men her blir det mellom 20 og 40 millimeter.

– For Troms ligger vinden, men opp i liten kuling enkelte kyst og fjordstrøk, vinden her vil også minke mye til i morgen, sier meteorologen.

Også i Finnmark blir det en del vind i dag, men den vil minke utover ettermiddagen. Mot slutten av uka så blir det kaldere i stort sett hele Nord-Norge.