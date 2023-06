At alle de laveste prisområdene i Europa ligger i Norge har ikke skjedd siden 21. februar i år.

Det skriver bransjebladet Europower.

Fredag blir snittprisen i Sørvest-Norge - som er det dyreste prisområdet - 106 øre per kWh.

I Sørøst-Norge og Vest-Norge vil snittprisen ligge på rundt 87 øre, mens det i Midt-Norge og Nord-Norge vil ligge på rundt 27 øre/kWh.

– Ja, hele denne uka har vi billigst strøm i hele Europa.

Det sier kraftanalytiker Olav Johan Botnen i Volt Power Analytics.

Til sammenligning blir snittprisen i Danmark (120 øre), Tyskland (130 øre) og Polen (150 øre) på fredag.

Strømpris i dag Strømpriser for Bergen Kristiansand Oslo Stavanger Tromsø Trondheim Noen dager får man strømstøtte, og i de tilfellene vil prisen du betaler faktisk være mindre enn det vi viser i grafen. Les mer om strømavgiftene og når du får strømstøtte her. Inkludert avgifter 0,5 kr 1 kr 1,5 kr 2 kr 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 1,91 kr Billigst kl. 05 1,63 kr Dyrest kl. 13 1,98 kr

Dyrt i Sverige

At Norge denne uka har de laveste strømprisene på kontinentet skyldes i stor grad at Sverige ikke er billigst lenger.

Der har prisene skutt opp til nesten 130 øre per kWh de siste par dagene.

– Nabolandet vårt Sverige har noen problemer som må fikses denne uken.

Olav Johan Botnen er kraftanalytiker hos Volt Power Analytics. Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Blant annet er produksjonen ved kraftverket ved Luleälven nord i Sverige redusert som følge av vedlikehold.

– Det gjør at prisene i Sverige er ganske dyr i disse dager, sier Botnen.

Allerede fredag synker prisene hos söta bror til rundt 88 øre.

Lenger sør på kontinentet er det for tiden lite vind, samt at solkraften ikke veier opp for vindmangel.

Derfor må mange av våre naboer i Europa kjøpe dyr gasskraft for å dekke energibehovet.

Spår dyr vinter – men kan bli den siste

Spørsmålet mange spør seg er derimot hvordan strømprisen blir når sommervarmen forlater oss til høsten.

Kraftanalytiker Botnen er ikke veldig optimistisk.

– For vinteren omsettes Østlandets kraftpriser i intervallet 115 til 145 øre/kWh. Herfra kan det gå begge veier, avhengig av hvordan været utover sommeren og gjennom vinterens gang går.

Strømkostnader nå Strømpriser for Bergen Kristiansand Oslo Stavanger Tromsø Trondheim Prisene oppgitt er omtrentlige og vil aldri bli helt presise. Dette er fordi 1), ulike strømleverandører har litt forskjellige priser, og 2), hvor mye strøm de ulike artiklene bruker er et estimat, og vil aldri stemme 100% for alle type varmeovner, vaskemaskiner, stekeovner, og dusjer. Les mer om utregninger og forbehold her. Med strømstøtte Steke pizza 0,8 kr 25 min.

Dusje 7,6 kr 10 min. / 100 liter vann

Vaske klær 0,9 kr En vask

Varmeovn 1,9 kr 1000w, en time

Og nettopp været vil være en avgjørende faktor, sier Botnen.

Han anser det som 20 prosent sannsynlig at vi får en værmessig kald vinter over kontinentet.

Det vil i så fall gi høye gasspriser, som igjen smitter over på resten av kraftmarkedet.

– Samtidig er det 80 prosent sjanse for at det blir et normalår, eller mildere.

Samtidig sier han at man går inn i den kommende vinteren med bedre forutsetninger enn i fjor.

Blant annet er nivåene i vannmagasinene i Sør-Norge høyere enn på samme tid i fjor, mens det i Nord-Norge er litt under nivået i fjor, sier Botnen.

Men også fraværet av den russiske gassen spiller inn på prisen.

Storstilt gassutbygging rekker ikke vinteren

Etter at Russland invaderte Ukraina våren 2022 innførte en rekke land sanksjoner mot naboen i øst.

Det innebar blant annet å begrense importen av russisk gass.

Før krigen sto Russland for 40 prosent av all gass i Europa, mens nå er tallet nede i 10–15 prosent, sier Botnen.

Derfor har man intensivert byggingen av såkalte importterminaler for å kunne ta imot mer flytende gass (LNG).

Flytende gass, såkalt LNG, har vært nøkkelen til at det europeiske kraftmarkedet har håndtert bortfallet av russisk gass. Her ligger LNG-skipet Gnasha utenfor Tokyo i 2017. Foto: Issei Kato / Reuters

Men dette arbeidet er ikke ferdig før vinterkulda setter inn.

– Gasslagrene i Europa er fulle, men de holder ikke så lenge. De tømmes fort på et par måneder med kaldt vær.

Men kraftanalytikeren tror den neste vinteren blir den siste med unormalt høye priser.

– Når vi er ferdig med neste vinter, så vil nok prisen neste sommer komme tilbake til normalen, under 70 øre. Men det kommer litt an på hvor kald vinteren blir.

– Men at vi kommer tilbake til en normalsituasjon, det er ganske sikkert.

Russisk gass trolig tilbake i verdensmarkedet i 2026

Selv om Europa har strupt importen av russisk gass, vil den finne veien andre land i løpet av få år.

– Noe av gassen vil også sendes gjennom rør til nye land, som India og Kina, sier Botnen.

Offshoreskipet FSRU Neptune står bak en container som viser et kart hvor gassrørledningen Nord Stream 2-ledningen går fra Russland til Tyskland via Østersjøen. Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP

I løpet av 2026 regner man med at all russisk gass er tilbake til verdensmarkedet, mye via LNG-skip.

– Men da blir det rikelig med gass fra andre leverandører, som igjen flyter inn til Europa og andre land. Da får man en ny balanse som er mer stabil enn den som er nå - og lavere strømpriser, avslutter Botnen.