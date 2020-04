Forskere foreslår å gjenåpne barnehager, skoler og treningssentre ved loddtrekning

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Åtte forskere har sammenlignet Covid-19 med sesonginfluensa, og sett på tiltakene som er innført i Norge, Sverige og Danmark.

Én av konklusjonene, er at forskerne mener myndighetene bør innføre loddtrekning når Norge igjen skal åpnes.

På denne måten kan man finne ut hvilke tiltak som faktisk virker, mener de.

De kommer blant annet frem til at det bør trekkes lodd når skolene igjen skal åpnes.

– Slik det ser ut i dag, så har de strenge tiltakene i Norge hatt liten effekt. Spesielt om vi sammenligner med Sverige, sier forsker Mette Kalager til avisa.

Vil ha loddtrekning mellom kommuner

Men hvordan skal loddtrekningen egentlig foregå?

Dette kan gjøres på mange måter.

For eksempel at man tilfeldig trekker ut individer i klassen som holdes hjemme. Men det tror forskerne er litt uhensiktsmessig, forklarer Kalager overfor NRK.

Professor Mette Kalager ved avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo. Foto: pressefoto

Forskerne, som er knyttet til Oslo Universitetssykehus, Universitetet i Oslo og i Tromsø, mener også at en eventuell loddtrekningen bør foregå mellom kommunene i landet.

Ved hjelp av dataprogrammer vil man kunne trekke tilfeldige kommuner, og bestemme hvilke som skal åpne skolene, og hvilke kommuner som skal holde stengt.

På den måten vil man kunne se forskjell på antall smittede, alvorlig syke og døde. Hvis det da ikke er forskjell mellom kommunene, kan flere åpnes skoler åpnes igjen.

Loddtrekningsprinsippet kan brukes andre steder, også, mener forskerne. Som konserter, treningstilbud og andre arrangementer.

I forskningsartikkelen begrunnes loddtrekningen slik:

«Det vil kunne spare oss for lidelse og kostnader ved eventuell neste bølge av pandemien, eller ved en ny pandemi».

Du kan lese forskernes forslag i faktaboksen under:

Dette skriver forskerne i artikkelen Ekspandér faktaboks «Mortaliteten er foreløpig lav i de tre landene. Gradvis nedtrapping av tiltakene og systematisk åpning av for eksempel skoler, treningstilbud og kulturtilbud ved bruk av loddtrekningsforsøk bør vurderes som ledd i et lærende helsesystem. Det vil kunne spare oss for lidelse og kostnader ved eventuell neste bølge av pandemien, eller ved en ny pandemi.»

Vil unngå at alle blir forsøkskaniner

Regjeringen har bestemt at deler av skolen åpnes igjen 27. april. Det gjelder i første omgang elever i 1.–4. klasse. Mens barnehagene åpner 20. april.

Dersom det ikke blir loddtrekning, vil alle bli forsøkskaniner i stedet for noen tilfeldig utvalgte, mener Kalager.

– Man kunne kanskje sagt at man ikke bør la folk gå igjennom et eksperiment. Men det er for sent. Eksperimentet var jo å stenge skolene, uten at man har god vitenskapelig kunnskap om at det faktisk virker, sier hun.

Kalager sammenligner dette med bruk av nye legemidler.

– Slikt testes alltid ut, og vi undersøker om hvilke bivirkninger som finnes. Vi ville aldri tatt i bruk nye medikamenter på denne måten, ved å bare starte opp bruken, uten å vite om det er farlig eller ikke, sier Kalager.

Barnehageleder er skeptisk

I et innlegg i Dagens Næringsliv skriver forskerne at «vi bør bruke loddtrekning når vi skal gjenåpne barnehager, skoler, treningssentre og annet».

«Om vi ikke er villige til å trekke lodd, kan vi takke oss selv for at vi ikke får de svarene vi trenger», skriver de.

Barnelege og leder ved Private Barnehagers Landsforbund, Anne Lindboe, synes forslaget er en dårlig idé.

– Vi kan ikke gamble med barns utdanning og utvikling, sier barnelege og leder i PBL, Anne Lindboe Foto: Helle Fjelldalen / NRK

Hun håper at alle foreldre vil sende barna sine tilbake i barnehagen førstkommende mandag.

– En loddtrekning er å gamble altfor mye med barns utvikling og videre muligheter, sier hun.

Barnehage og skole er utrolig viktig for barn, og da spesielt sårbare barn, mener Lindboe.

Hun håper at en eventuell loddtrekning i første omgang tas i bruk på andre arenaer.

– Barns utdanning og utvikling er alt for viktig til å drive loddtrekning med. Da får vil heller tåle at konserter eller hårklipp blir mer tilfeldig.