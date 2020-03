Folk kjøper billetter til gratis digitalfestival

Rock mot Rus på Andøya i Nordland var den første festivalen i landet som snudde og lagde den virtuelle festivalen Rock mot Virus da den opprinnelige ble avlyst.

Vi kan kanskje ikke fylle idrettshallen, men vi kan fylle hjertene deres, der dere er, skrev festivalen på sin Facebook-side.

Siden har mange artister og festivaler gjort det samme landet rundt, både innen musikk og litteratur.

Folk vil betale

Søndag la Rock mot virus ut de virtuelle festivalpassene for salg.

De har foreslått en pris på 300 kr for voksen og 200 kroner for barn, men de har påpekt at det er opp til den enkelte hva de vil betale og ikke minst om de vil betale.

Men folk vil betale. Festivalen har solgt 70 billetter til et arrangement som er helt gratis.

– Dette streames jo gratis. Derfor er det en stor glede å se at mange likevel velger å kjøpe billett og at noen til og med betaler mer enn det vi har foreslått, sier festivalsjef Kristin Krey.

- Det er fantastisk å se hvor kreativt våre unge tenker, sier festivalsjef Kristin Krey i Rock mot virus. Foto: Jitse Buitink, Radio Nord-Norge

I tillegg har de godt salg av hettegensere og T-skjorter til denne spesielle festivalen.

Festivalen driftes i stor grad av ungdom som har måttet omstille seg og tenke nytt i en vanskelig situasjon.

Den tradisjonelle klemmevideoen til festivalen har i stedet blitt en blinkevideo. Festivalavisen har blitt skrevet om av ungdommen og fått nye kreative tekster og annonsekampanjer.

– Det er fantastisk å se hvor kreative ungdommen vår er, sier Krey.

Utfordrende for ungdommen

Og selve rockemønstringen,som er hovedpoenget med festivalen, er blitt digital.

– Men her har bandene som har lyst å delta utfordringer. De skal jo eller ikke møtes så tett så det å spille inn en video kan være en utfordring, sier Krey.

Derfor har festivalen sagt at de ikke trenger å stille med hele bandet til mønstringen, en video av for eksempel vokalisten med gitar eller piano går helt fint.

Normalt er premien for å vinne 20 000 kr. Festivalen har klart å stille med en premie på 10 000 kroner slik at det blir premie på den som vinner også i år.

Festivalen legger opp til en seks timer lang nettsending 3. april.

Koronakompensasjon

Onsdag kom det fram at Kultur-Norge får 300 millioner i korenakompensasjon fra kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja . Dette skal vedtas på Stortinget fredag, men regjeringen har flertall for forslaget.

Kultur og likestillingsminister Abid Q. Raja sier han er svært glad i frivillige festivaler og håper tiltakene regjeringen setter inn redder dem. Her under feiringen av 70-årsdagen til Halvdan Sivertsen. Foto: NRK

Ordningen er ment å kompensere for bortfall av inntekter fra billettsalg og deltakeravgifter, samt merutgifter som følge av at arrangementer må avlyses eller utsettes på grunn av koronaviruset.

Raja påpeker at dette er en tilskudd for hele landet, og tiltaket hilses velkomment av Rock mot rus/Rock mot virus.

– Dette er veldig flott. Vi er heldige som kan få til noe som helst i år, men det vil jo aldri bli slik det skulle vært. Derfor er det er veldig fint hvis regjeringen kan hjelpe oss med det vi taper her, sier Krey.

Ministeren sier han håper dette redder de mange frivillige festivalene vi har.

– Vi er veldig glad i de frivillige arrangementer vi har og håper virkelig de overleverer dette, sier Raja som trekker fram vinterfestuka i Narvik og VM i skreifiske i Lofoten som eksempler på festivaler som har måttet avlyse.