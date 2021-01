Vaksinerte 29 ved teknisk etat selv om de ikke er i prioritert gruppe

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

NRK fikk lørdag tips om at ansatte ved teknisk etat i Bodø kommune har fått koronavaksine.

Det selv om myndighetene har bestemt at koronavaksinering skal skje med en prioriteringsrekkefølge.

Per nå skal beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper, noe som kommer fram på kommunens egne hjemmesider.

Helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune bekrefter overfor NRK at de har vaksinert 29 personer ved teknisk etat, selv om de ikke faller i prioritert gruppe.

Rasmussen forklarer at årsaken til at de gjorde det på denne måten, var for å unngå at vaksinedoser gikk til spille. Rasmussen forklarer:

Må få utnyttet rest-doser

– Når vi beregner antall som kalles inn til vaksinering beregner vi seks doser per hetteglass, innleder han.

De har til nå erfart at de klarer å trekke ut opp mot 6,7 doser i gjennomsnitt per hetteglass.

Altså betyr det at de får noen rest-doser.

– I tillegg er det noen som ikke møter til avtalt time. Hvor mange doser vi har i rest vet vi ikke før torsdag kveld/fredag formiddag og da prioriterer vi helsepersonell som må stille på kort varsel, sier Rasmussen.

Ser på systemet

Denne uken klarte de ikke å få tak i nok helsepersonell til alle dosene.

Og da ble det en nødløsning å vaksinere 29 personer ved teknisk etat som måtte stille på ca. 2 timers varsel fremfor å kaste vaksinene, sier han.

– De er ikke, og vil ikke bli en prioritert gruppe.

Nå jobber de med å finne et bedre system.

– Et system for vaksinering av helsepersonell på kort varsel tilsvarende antall doser vi sitter med som rest. Samtidig som vi får erfaring på hvor mange vaksiner vi får ut av hvert glass når vi tar inn prioriterte grupper til vaksinering.

Helseleder i Bodø, Stian Wik Rasmussen. Her sammen med ordfører Ida Pinnerød under en tidligere pressekonferanse i Bodø kommune. Foto: Ole-Fredrik Lambertsen / NRK

Tilfeller av engelsk mutasjon

I Bodø fikk de for øvrig lørdag beskjed fra Folkehelseinstituttet om at to tidligere positive koronatester var smittet av den engelske mutasjonsvarianten.

I ett av tilfellene er den som var smitta frisk og allerede ute av isolasjon. I det andre tilfeller er personen fortsatt i isolasjon. Begge tilfellene i Bodø gjelder opprinnelig import-smitte.

Tilfellene av den engelske mutasjonen i Bodø ble oppdaga ved at Folkehelseinstituttet tar stikkprøver av allerede positive tester. De gjør analyser av disse for andre mutasjoner.

