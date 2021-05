Kommuneoverlegen har vært om bord – ber mannskapet ha lav terskel for å be om bistand

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Kommuneoverlege Sverre Håkon Evju har i dag vært om bord i malmskipet «Pebble Beach».

Tirsdag ble det filippinske malmskipet satt i karantene.

– Vi har gjort et medisinsk tilsyn om bord. Bakgrunnen er det triste hendelsesforløpet med dødsfallet om bord og at man hadde positive tester på covid-19 blant mannskapet, sier han.

Onsdag ble en av mannskapet bekreftet død.

Kommunalsjef Rolf Lossius har bekreftet at personen var smittet av korona. Det er ikke bekreftet om personen døde av eller med smitten.

Kommuneoverlege Sverre Håkon Evju sier mannskapet er bekymret, men fattet. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Det er ingen som er kritiske syke nå. Vi har forberedt dem på å ha en lav terskel for å be om medisinsk bistand, sier Evju.

Har fått oksygen og oksygenmåler

På grunn av dødsfallet har kommunen vurdert at det var nødvendig å føre medisinsk tilsyn med de øvrige fra besetningen på skipet.

Torsdag ettermiddag opplyser kommuneoverlegen at ingen av de øvrige mannskapene er kritisk syke.

Kommunen har nå gjennomgått rutiner og utstyr sammen med besetningen, slik at de er bedre rustet til å håndtere situasjonen og melde om behov for bistand.

– Besetningen er bekymret, men rolig.

Mannskapet har fått utdelt både oksygen og utstyr for å måle oksygennivå i blodet.

– Vi har tilført dem en del utstyr slik at de har i beredskap. De har fått oksygen og et instrument for å måle oksygenmengde i blodet, sier Evju.

Sjøfartsdirektoratet: – Alvorlig

Skipet har ligget i Ofotfjorden ved Narvik siden 5. mai, men besetningen har ikke vært i land.

Ifølge Kystverket svarte skipet negativt på spørsmålet om de hadde smitte om bord.

Sjøfartsdirektoratet har tidligere meldt at de ser svært alvorlig på at de ikke fikk informasjon om smitte om bord.