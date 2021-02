Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Seks av tilfellene er nærkontakt, og et tilfelle er importsmitte, fortalte Tord Berthinussen under dagens pressekonferanse i Bodø.

Totalt er det 14 nye smittetilfeller de siste to dagene.

På tross av stigende trend mener kommunen at de har kontroll - og åpner opp for mer idrett blant unge.

Opptak av pressekonferansen ligger nederst i saken.

Sør-afrikansk mutasjon

Smittevernoverlege Kai Bynjar Hagen påpekte at de seks tilfellene som kommer gjennom nærkontakt dermed knyttes til samme miljø der det tidligere ble påvist smitte av den sørafrikanske varianten.

Han fortalte at dette tyder på at disse seks tilfellene også er av den muterte varianten.

– Det store antallet er ingen bekymring, da det er som forventet. Dette er folk som har vært i karantene, sa Hagen vedrørende de seks nye tilfellene av den muterte varianten.

– Slik situasjonen er nå føler vi at vi har god oversikt over situasjonen.

Ordfører Ida Pinnerød fortalte at de til tross for syv nye tilfeller er mer rolig enn de var i går, samt at de vurderer om det skal innføres strengere tiltak.

– Vi vurderer løpende de tiltakene som vi mener er riktig og nødvendig, og det har vi hele tiden med oss. Vi var mer urolige i går da det kom tilfeller der vi ikke hadde samme oversikten som i dag.

Helt naturlig

Bodø kommune gikk i går ettermiddag ut med informasjon om at de åpner opp for innendørs aktivitet for de mellom 13 og 19 år.

Kai Brynjar Hagen sier til NRK at dette handler om at tiltakene i kommunen er svært målrettede.

– Vi ser at det ikke er en spesiell smittesituasjon i de yngre aldersklassene. Vi vet hvor viktig det er for dem å være i aktivitet. Derfor ser vi på det som helt naturlig å løsne opp for disse gruppene.

– I andre byer der smitten har økt har det blitt innført strenge tiltak. Hvorfor innfører ikke Bodø strengere tiltak nå?

– Skal man gjøre et inngripende tiltak må det være sannsynlig at det gir en effekt. Hvis ikke skal vi la være. Vi har gått for å være mest mulig fokusert og målrettet med tanke på tiltakene, sier Hagen og legger til:

– Vi slukker der det brenner. Ikke alle andre steder i tillegg.

Vil ikke innføre unødvendige tiltak

Ordføreren kommenterte i likhet med Kai Brynjar Hagen den sør-afrikanske mutasjonen.

– Vi opplever at vi har relativt god kontroll over situasjonen rundt den sør-afrikanske varianten. Det som er viktig nå, er at alle som skal være i karantene holder seg i karantene. Samt at alle andre unngår å få for mange nærkontakter.

Ordfører i Bodø, Ida Pinnerød. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Også ordføreren mener de har såpass god kontroll på situasjonen at det er trygt å holde Bodø «åpen».

– Grunnen til at vi ikke stenger ned er fordi smitten er knyttet til det utbruddet som vi er i ferd med å få kontroll på. Importsmitte har vi hatt hele veien, og vi har et tilfelle i dag, men det må vi forvente.

– Vi ønsker ikke å stenge ned byen med mindre det er hensiktsmessig.

Tiltakene som innføres i Bodø blir ifølge ordføreren vurdert hele tiden.

– Det er viktig for meg å understreke at vi vurderer situasjonen hele tiden, og vi setter inn tiltak som vi mener riktig og viktig til enhver tid. At vi får gjennomført god smittesporing og har nok folk til dette arbeidet medfører også at vi får bedre kontroll. Selvfølgelig er det også viktig at folk generelt følger rådene som blir gitt.