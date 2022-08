Fødeavdelinger fortsetter med strenge regler for besøk: – Veldig godt å få ro

– Det har vært helt strålende. Vi er kjempefornøyde med at de strenge koronareglene videreføres også etter pandemien.

Det sier Vilde Wilhelmsen, som fødte en gutt på Nordlandssykehuset i Bodø 22. august.

Gutten ble født med keisersnitt, og Wilhelmsen legger ikke skjul på at hun trengte litt ekstra tid etter fødselen.

Derfor er hun glad for at det kun er pappa og storesøster som får komme på besøk.

– Jeg var ikke gangfør etter fødselen. Da var det greit å slippe å stresse med å treffe noen i korridorene. Det er nok å tenke på når du har en nyfødt baby. Det å få i gang amminga har vært et lite strev.

Strengere besøksregler under pandemien har hatt en så positiv effekt at mange sykehus over hele landet viderefører besøksreglene.

Ved Nordlandssykehuset er det kun er far eller medmor – og søsken – som får komme på besøk.

– Jeg synes det har vært helt strålende. Det var noe vi tenkte på før fødselen også, at vi håpet at reglene var videreført etter pandemien, sier Vilde Wilhelmsen. Foto: Lise Forfang Hagen / NRK

Jordmor Helene Kristoffersen ved Nordlandssykehuset i Bodø opplever at mange mødre er glade for at de selv slipper å nekte familie og venner å komme på besøk.

– Det er svært viktig med ro for både mor og barn de første dagene etter fødsel, sier hun.

Og legger til:

– Noen er kanskje litt redde for å si ifra til mor eller svigermor at man kanskje egentlig ikke har overskudd eller lyst på besøk. Da er tilbakemeldingen at det er fint å kunne henvise til besøksreglene.

Jordmorforbundet: – Et godt tiltak

Også Haukeland universitetssykehus i Bergen, St. Olavs hospital Helgelandssykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge og Oslo universitetssykehus strammer inn på besøksreglene også etter pandemien.

Slik praktiserer sykehusene besøksregler etter fødsel Ekspandér faktaboks Oslo universitetssykehus HF: På barselenhetene våre ber vi om at kun far og søsken kommer på besøk. Slik har det også vært siden før pandemien.

Dersom andre besøkende kommer, henstiller vi om at besøket tas utenfor enheten. På barselenhetene ligger kvinnene på flersengsrom, så dette er for å ivareta mor-barn tilknytning og ro for alle.

På barselhotellet på Ullevål ligger kvinnene på enerom, så da er det ingen restriksjoner mht besøkende. St. Olavs hospital: Ledsager kan være med under hele oppholdet. Ingen søsken eller andre besøkende kan bli med. Stavanger universitetssjukehus: Frisk partner/ledsager og friske søsken til den nyfødte kan komme på besøk til barselavdelingen.

Visittid for partner: kl. 09.00-21.00 alle dager.

Visittid for søsken: kl. 17-18 på hverdager og kl. 14-15 i helgen. Nordlandssykehuset: Bodø: For at dere skal få den beste starten med mest mulig ro, er besøket i utgangspunktet begrenset til far/medmor/partner med storesøsken.

For at dere skal få den beste starten med mest mulig ro, er besøket i utgangspunktet begrenset til far/medmor/partner med storesøsken. Stokmarknes, Vesterålen : Vi har vi ingen visitt-tider, da alle inneliggende har eget rom. Når man er innlagt er det imidlertid kun partner og søsken som kan komme på besøk da fokuset ved barselavdelingen først og fremst bør være på å bli kjent med sin baby og hente inn krefter etter fødselen.

: Vi har vi ingen visitt-tider, da alle inneliggende har eget rom. Når man er innlagt er det imidlertid kun partner og søsken som kan komme på besøk da fokuset ved barselavdelingen først og fremst bør være på å bli kjent med sin baby og hente inn krefter etter fødselen. Gravdal, Lofoten: Besøkstid er mellom kl. 17.00–19.00. Barnefar/medmor/partner og barnets søsken er velkommen også utenom disse tidene. Helgelandssykehuset: Far/partner/ledsager og søsken kan besøke mor og barn etter fødsel. Haukeland universitetssykehus: Partnar er velkomen frå fødselen startar og kan vere til stades på barsel på dagtid, om de ikkje har familierom. Partnar er velkomen til å vere på fleirsengsromma kl. 09-21. Partnar kan kun overnatte om de har familierom, da vi ønskjer å redusere tida det er mange til stades samtidig på dei mest trangbodde romma.

Friske søsken av barnet er velkomne dagleg kl. 17-18.

Andre besøkande må vente med å besøke mor og barn til dei kjem heim.​ UNN: Fødeavd Tromsø: Dersom den nybakte mor ligger på barselavdeling etter fødselen, kan kun partner og barnets søsken komme på besøk. Finnmarkssykehuset: På føde/barselavdelingene i Hammerfest og Kirkenes er det kun åpen for besøk for partner og søsken. Mor/barn kan ta imot annet besøk i kantina dersom de ønsker det.

Enhetsleder Line Olufsen-Mehus på føde-/gyn.sengepost og poliklinikk på Hammerfest sykehus utdyper: Dette er for å gi mor, barn og partner den roen som behøves for å hente seg inn etter fødsel samt å etablere amming og tilknytning til barnet. Personalet skal tilby veiledning og opplæring, og det blir mer ro og anledning til dette når det er besøksbegrensninger. Dette var gode erfaringer vi og andre fødeenheter gjorde oss under pandemien og derfor har vi besluttet å ta det med oss videre.

Fødestua ved Klinikk Alta har åpnet opp for besøkende som før pandemien.

Det tror Jordmorforbundet kan være lurt.

– Det bør være opp til hver enkelt fødeavdeling hvordan de vil praktisere dette. Jordmorforbundet skal ikke legge noen overordnede føringer, men vi synes det er positivt at barselkvinner blir lyttet til, sier Hanne Charlotte Schjelderup, som er leder i Jordmorforbundet. Foto: Kristin Henriksen

– Vi som jobber i fødselsomsorgen ser at både mor, barn og partner trenger tid og ro sammen de første timene. For kvinner kan det være vanskelig å sette grenser hvis folk er ivrige og vil komme på besøk og gratulere, sier Hanne Charlotte Schjelderup, som er leder i Jordmorforbundet.

Det er imidlertid lange tradisjoner for at storfamilien trår til etter en fødsel. Men tidligere var det også vanlig at barselkvinner lå lenge på fødeavdeling etter fødsel.

Nå ligger kvinnen i gjennomsnitt bare to døgn på barselavdeling.

Schjelderup forteller at kvinner som nettopp har født gjerne har vært våken både før og under fødsel, og har behov for å hente seg inn igjen med nok hvile og ro rundt seg.

– Vi synes det er veldig fint. Vi merker at det er mer ro i avdelinga, sier jordmor Helene Kristoffersen ved Nordlandssykehuset. Her sammen med Vilde Wilhelmsen og hennes nyfødte sønn. Foto: Lise Forfang Hagen / NRK

– De har utfordringer med for eksempel melkespreng, rifter som blør og smertefulle sår fra keisersnitt. Det er ikke sikkert at de kjenner at det er greit å ha så mange andre der enn partner.

Økt ro vil gi mor, partner og babyen bedre forutsetninger i en krevende nyfødt-nyfødtperioden skal bli kjent, samtidig hvile seg og komme seg til hektene igjen både fysisk og psykisk, legger hun til.

Kom raskere i gang med amming

Pernille Aune er assisterende enhetsleder på fødeavdelinga i Bodø.

Hun forteller at sykehuset gjorde flere gode erfaringer under pandemien.

– Fraværet av besøk og forstyrrelser gjorde også at ammingen kom i gang raskere, sier Pernille Aune. Foto: Lise Forfang Hagen / NRK

Foreldrene fikk mer tid og ro til å bli kjent med det nyfødte barnet. Fraværet av besøk og forstyrrelser gjorde også at ammingen kom i gang raskere.

Også for personalet har det vært enklere å tilrettelegge for veiledning og informasjon.

– Alle har vært forståelsesfull for at besøkende i utgangspunktet er velkommen når foreldrene er klar for det hjemme. Men dette er absolutt ikke en regel uten unntak. Vi ser an hver enkelt situasjon og tilpasser oss.