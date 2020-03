En pasient som er innlagt ved Nordlandssykehuset på Gravdal i Vestvågøy har testet positiv på koronaviruset.

Situasjonen vil medføre redusert kapasitet ved Nordlandssykehuset Lofoten.

Det er iverksatt smitteoppsporing blant alle som har vært i kontakt med pasienten, og de som har vært i nærkontakt med pasienten blir satt i karantene.

Sykehuset ønsker overfor NRK ikke å si noe om pasientens tilstand eller hvor mange som må i karantene.

Flytter pasienter til nabosykehus

Det er nå 12 personer som er smittet av koronaviruset i Nordland.

Ifølge Nordlandssykehuset er kommuneoverlegen i pasientens hjemkommune varslet slik at smitteoppsporing i pasientens hjemmemiljø kan iverksettes.

Pasienter fra Vågan som trenger øyeblikkelig hjelp vil innlegges ved Nordlandssykehuset Vesterålen.

Øvrige pasienter fra Lofoten, tas imot som vanlig ved Nordlandssykehuset Lofoten.

– Kan bli kritisk

Ordfører Remi Solberg i Vestvågøy opplyser at de fleste av de sykehusansatte på Gravdal er bosatt i Vestvågøy kommune. Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

De fleste sykehusansatte i Gravdal er bosatt i Vestvågøy kommune.

Ordfører Remi Solberg er ikke overrasket over at viruset blir oppdaget i kommunen.

– Vi samarbeider godt med Nordlandssykehuset for å få oversikt. At flere sykehusansatte nå settes i karantene vil utvilsomt påvirke hele kommunen, sier han til NRK.

Ordføreren var onsdag kveld i kontakt med den øvrige kriseledelsen og kommuneoverlegen. Han er forberedt på at situasjonen kan bli kritisk.

– Det er litt tidlig å si noe sikkert om det. Men det kan bli kritisk dersom bemanningen i Lofoten blir sterkt redusert. Jeg har imidlertid full tillit til at befolkningen i Lofoten blir ivaretatt.

Sender varme tanker

Ordføreren vil sende varme tanker, og et ønske om snarlig bedring til personen som er smittet.

– Nå er det enda viktigere at vi fortsetter med den dugnaden vi alle er del i nå, der håndhygiene og etterlevelse av myndighetenes smittevernråd er helt essensielt for at vi skal komme oss gjennom dette, sier Solberg.