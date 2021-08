Koronaåret har gitt «jegerboom» – Elisabeth (27) jakter på alt hun får mulighet til

Det er stadig flere som gjør som Elisabeth Kristin Målvatn i Hemnes og bruker naturen til jakt.

De nyeste tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at mer enn 140 000 jegere var ute på jakt det siste året. 48 500 av dem jakter på rype, og det er her det kommer til flest nye jegere.

Av alle som går på jakt er 8,2 prosent kvinner, også her er det ei lita økning.

– Det er kjempebra at det blir flere jegere. På et tidspunkt var det få jegere. Vi trenger å holde i gang de jakttradisjonene vi har i Norge.

Mer på tur i koronatida

Den siste tida har hun jakta rådyr på Helgeland, og nå går det i trening av tre jakthunder før småviltjakt starter om et par uker. Hun jakter egentlig alt hun får mulighet til.

27-åringen på Helgeland har merka seg at det i tida med strenge koronarestriksjoner er mange flere som trekker ut i skog og mark.

– Folk er begynt å dra mye mer på tur under koronaen. Så det har garantert noe med koronaen å gjøre. Vi får bare håpe at folk fortsetter å gå på jakt sjøl om Norge åpnes mer og mer opp.

Høstjakta byr også på fine naturopplevelser. Foto: Privat foto

– En liten ekstra boom nå

Også Espen Farstad, informasjonssjef i Norges Jeger- og Fiskerforbund, er glad for at flere enn tidligere år velger å bruke marka til jakt og fiske.

Han sier mange har funnet naturen som et fristed under koronapandemien.

– Det er flere som oppdager vår fine verden med jakt og fiske. Med mange begrensninger ellers kan man slippe løs ut i naturen. Vi ønsker alle disse velkommen og tilbyr jegerprøvekurs og introjakter og prøver å være et inkluderende miljø.

Farstad forteller at det har vært en jevn fin tilgang til jakta gjennom mange år. Og han synes det er ekstra gledelig at det også er ei økning på kvinnesida.

– Ja og vi har jo sett at men vi ser en liten ekstra boom nå. Og hvis vi går 40 år tilbake i tid så kunne vi telle antall kvinnelige jegere, de var noen få hundre. Nå er hver sjuende jeger i registeret kvinne og hver tredje som tar jegerprøven er kvinne.

En barriere å ta liv

Espen Farstad i Norges Jeger- og fiskerforbund Foto: Knut Brendhagen / NRK

Men Farstad medgir at disse tallene ikke er så oppløftende som de ser ut ved første øyekast. Bare halvparten av dem som tar jegerprøven kommer seg ut på praktisk jakt.

– Vi skal huske at jaktprøven er teoretisk. Etter det skal man komme seg over en terskel og ut i skogen eller opp på fjellet og faktisk ta liv. For det er jo det dette handler om, og det er faktisk en liten barriere.

Intro-kurs for nye jegere

For å hjelpe dem som tar jegerprøven til å komme seg ut på jakt arrangerer Jeger- og Fiskerforbundet startkurs. I løpet av året har de 600 introjaktkurs over hele landet.

– Der kan folk melde seg på og være med erfarne jegere ut, og nærmest bli leid litt inn i jeger-verden. Så jeg sier til alle som tar jegerprøven og står litt sånn på vippen; kom til oss så skal vi hjelpe til.

Kritikere av jakt sier gjerne at vi skal ta minst mulig liv?

– Det må de gjerne mene, vi mener ikke det. Vi lever av naturen, vi høster av den og vi belaster den ikke unødvendig.

Farstad mener jakt er bærekraftig, og gir kortreist og god mat.

– Og disse dyrene har faktisk levd et lykkelig og fritt liv ute i naturen inntil de faller for et skudd. Jeg kan ikke tenke meg noe bedre ressursutnyttelse enn akkurat det.

Snart høstjakt: – Vi gleder oss vilt

Farstad er en av dem som nå står og tripper for å komme seg ut på høstjakta.

– Ja, vi er på skytebanen og trener så vi er sikker på at vi er kompetente. Vi går over utstyret og vi begynner å se på langtidsvarselet. Vi gleder oss vilt, for vi ser jevnt over hele landet ei bedring i rypebestanden, som jo er folkeviltet og det viktige viltet.

Ingen som henter deg i stua

Hun går på mange typer jakt på Helgeland. Foto: Privat foto

Elisabeth Kristin Målvatn i Hemnes er snart klar for nye jaktuker i fjellet. For å vise andre hva jakt går ut har hun en egen instagram-konto. Slik håper hun å lokke enda flere unge kvinner ut på jakt.

– Jeg tror det er opp til hver enkelt. For det er jo ingen som kommer og henter deg i stua og drar deg med. Du må liksom ta tak i det sjøl, og det er en del styr. Kanskje man ikke har våpen, og jaktterreng må du også finne ut av.

Hun oppfordrer de som er i tvil å bli med på introkursene til Jeger- og Fisk.

– Kvinner må huske at de er tøffe og selvstendige nok. De må bare ha trua på seg sjøl. Vi kan være minst like rå som mannfolk kan være.