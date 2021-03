Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi forstår at det er et ganske ekstremt tiltak for elevene, men håper at et slikt inngrep på et tidlig tidspunkt kan forebygge flere stengninger.

Det sier smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen i Bodø kommune.

Foreløpig varer stengingen i en uke, som er den tidsperioden loven gir mulighet til. Det betyr samtidig at de vil vurdere eventuell forlenging av vedtaket, dersom kommunen ser at det er behov for det.

– Vi følger smittesituasjonen tett, og ser nå at et tiltak som kan begrense smitten er å stenge videregående skoler i kommunen, sier Hagen.

Sørafrikansk mutasjon

Bodø har de siste tre ukene opplevd et stort hopp i smittetallene, med rundt 180 nye tilfeller denne perioden.

Grunnen til det store smittetrykket er at den sørafrikanske mutasjonen, samt nå også den britiske, har fått fotfeste i byen.

For elevene ved de to videregående skolene, betyr stengingen heldigital undervisning mens vanlig timeplan følges.

– Det er viktig at elevene får et godt faglig tilbud mens stengingen pågår, sier fylkesdirektør for utdanning og kompetanse, Nina Ellingsen Høiskar.

Hun presiserer at enkelte elevgrupper likevel vil få et tilbud på skolen den kommende uken.

– Sårbare elever vil fortsatt få sine tilbud fysisk ved skolene. Det er spesielt viktig for oss å opprettholde akkurat de tilbudene. Skolene vil selv holde kontakten med de elevene det gjelder, sier Høiskar.

Det vil også være muligheter for fysisk undervisning i praktiske fag. Eller praktiske øvelser hvor nødvendige smitteverntiltak kan ivaretas, ifølge Høiskar.

Seks nye tilfeller

Norge opplever nå den største smittetoppen noen gang med 1156 nye tilfeller. Flere kommuner omtaler utviklingen som urovekkende.

I Bodø har det onsdag blitt registrert seks nye tilfeller, hvorav to av dem har ukjent smittevei.

Tirsdag bestemte kommunen seg for å stenge ned blant annet frisørsalonger. Disse nye tiltakene, samt resten av de lokale forskriftene, kan vare i lang tid fremover.

– Vi må nok belage oss på at de tiltakene vi har i Bodø nå, vil vare over påske med den situasjonen vi har. Vi har altså seks nye tilfeller uten kjent smittevei, så da kan det være flere smittede, sa ordfører Ida Pinnerød på tirsdag.