Personen som er smittet, er ifølge kommunen en tilflytter.

Og dermed var den koronafrie hverdagen over i den lille helgelandskommunen.

For å få oversikt over situasjonen har kommunen stengt barnehagen, sykehjemmet, rådhuset og kommunens to skoler.

Ordfører Torhild Haugann sier de vil være grundige inntil de kjenner hele situasjonen.

– Vi har vært usikre på bevegelsesmønsteret her, så vi valgte stenge for å sikre at vi ikke får videre spredning, sier ordføreren til NRK.

Inntil videre har ingen andre tester vært positive.

15 smittefrie kommuner

Ifølge tall fra FHI er det nå bare 15 kommuner igjen i landet som ikke har hatt koronasmitte. 13. januar var tallet 19.

Kommuner som ikke har hatt smitte Ekspandér faktaboks Smittefrie kommuner per 27. januar. Kvitsøy Utsira Hattfjelldal Røst Værøy Nissedal Åseral Modalen Røyrvik Namsskogan Leka Rindal Kåfjord Loppa Gamvik Kilde: FHI

– Hvordan har det vært å være smittefri og se ut på andre kommuner som sliter med å få kontroll?

– Man føler med alle andre som står i en veldig krevende situasjonen, sier Haugann.

– Alle vet av hverandre

At Vevelstad har vært smittefri skyldes sikkert en god del flaks, men de om lag 461 innbyggerne i kommunen har noen åpenbare fordeler, understreker ordføreren.

– At vi har spredt bosetting har medført at vi har hatt en helt annen grad av bevegelsesfrihet. Det er også mer oversiktlig her, alle vet av hverandre.

Men Haugann understreker at innbyggerne i Vevelstad på ingen måte har levd helt som normalt de heller.

– Vi har forholdt oss til nasjonale føringer. Og vi har vært veldig restriktive ut ifra et føre-var-prinsipp.

Utbrudd i Rana

Litt lenger øst og nord på Helgeland er situasjonen en ganske annen. I Rana har et smitteutbrudd ført til at kommunen har innført stadig strengere tiltak. Siden 12. januar er cirka 50 personer påvist smittet.

Onsdag morgen er 34 personer i isolasjon og 230 i karantene i kommunen.