Verdens Helseorganisasjon (WHO) arrangerer en web-konferanse 8.-10. desember for å peke på konsekvensene koronapandemien har hatt for helsevesenet verden over.

Det var åpent for å sende inn bidrag til konferansen om hvordan man har jobbet under pandemien.

Man måtte svare på hvordan korona har endret måten man jobber på.

Kommuneoverlege i Bodø kommune, Francis Odeh, syntes de burde sende inn sitt bidrag om deres fjernoppfølging av koronapasienter. Både hjemmefra, men også fra institusjon (sykehuset).

Bodøs bidrag var ett av de som vekket interesse hos WHO.

Derfor er de nå invitert til å holde et digitalt foredrag for å snakke om hvordan pandemien har fremskyndet måten de anvender teknologi i oppfølging av pasienter.

Fjernoppfølging har ført til mindre bruk av smittevernutstyr, mer effektiv arbeidshverdag og mindre belastning på sykepleiere, og bedre oppfølging. Samtidig har pasienter fortsalt i en spørreundersøkelse at de føler seg trygge under oppfølgingen, ifølge Odeh.